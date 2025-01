Ako často cvičiť, aby ste dosiahli výsledky? Odborník radí, čo je pre vaše telo to najlepšie

Pri začiatkoch v cvičení je dôležité stanoviť si veľký motivačný cieľ, ktorý človeku pomôže zotrvať pri aktivite dlhodobo. Dobré je stanoviť si aj čiastkové ciele, ktoré by mali byť hmatateľné. Poukázal na to kondičný tréner, majiteľ fitnescentra a zdravotníckeho zariadenia Roman Frečka.

„U nás to robíme najčastejšie tak, že nastavíme veľký cieľ, ktorý je motivačný, a dobré je nastaviť si potom čiastkové ciele. Nemyslím nimi napríklad, že schudnem 2,5 kila, ale niečo, čo mám reálne v rukách. Napríklad, pri pohybových cieľoch – odcvičím všetky naplánované tréningy, nepôjdem výťahom, budem si počítať kroky, alebo budem robiť niekoľkokrát do týždňa nejakú aktivitu,“ priblížil pre TASR. Zdôraznil, že veľký cieľ by mal byť ambiciózny, no reálny.

HIIT tréning

Na začiatok je podľa trénera vhodné zvoliť silový tréning. „Silový tréning je dobrý základ pre hocijakú aktivitu, nech si človek potom vyberie akýkoľvek šport,“ vysvetlil. Ako uviedol, odporúčanou kombináciou pohybu je minimálne dvakrát do týždňa silový tréning, aspoň dvakrát nejaká aeróbna činnosť strednej intenzity a aspoň raz do týždňa tzv. HIIT tréning, pri ktorom sa menia vysoké a nízke intenzity.

Začiatky s trénerom

V začiatkoch cvičenia by Frečka odporučil cvičenie s osobným trénerom. „Vie cvičenie prispôsobiť individuálne na základe individuálnych odlišností, čo sa týka postúry, zranení alebo progresu, že ako rýchlo vieme naberať alebo zvyšovať váhy. Toto individuálne prispôsobenie je faktor číslo jedna, ktorý by mal rozhodovať v tom, či si vybrať osobného trénera,“ vysvetlil.

Odporúča trénovať aj pod dozorom fyzioterapeuta, a to najmä u starších ľudí, ktorí sa rozhodnú začať venovať nejakej aktivite. „Vzhľadom na to, že už tam vie byť veľa s vekom zhoršujúcich sa ochorení, alebo svalových a kĺbových problémov, a odignorovanie týchto faktorov vie byť rizikom v procese cvičenia,“ ozrejmil tréner.

Online fit výzvy

Online fit výzvy, ktoré sa spúšťajú v januári, vníma prevažne pozitívne. „Na štart, keď sa do toho púšťajú viacerí ľudia naraz, tak to má veľmi motivačný charakter a vie to u človeka spraviť prvé viditeľné zmeny, ktoré vedia posilniť motiváciu, že potom už bude cvičiť dlhodobo. (…) Z dlhodobého hľadiska však nie je pretekanie sa s druhými a porovnávanie úplne ideálna cesta,“ podotkol.

Frečka upozornil, že popri cvičení netreba zabúdať na stravu, ktorá by mala byť ľahká a výživovo hodnotná. Rovnako dôležitá je regenerácia a dobrý spánok. „Nemali by sme zabúdať ani na vzťahy a spoločenský život, ten nás vie držať aktívnych a zdravých,“ doplnil odborník.