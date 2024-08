Ak vlastníte tento typ vozidla, zbystrite: Poriadne sa pripravte, hrozí, že od budúceho roka vás vykážu z ciest

Európska únia diskutuje o zmene emisných plánov. Doteraz sa splodiny merali na stacionárnych strediskách. Plánovaná zmena by ale znamenala meranie priamo za skutočných jazdných podmienok. Tempo predaja elektromobilov totiž nerastie adekvátne podľa očakávaní politikov, ekológov a automobiliek. O správe napísal portál iDnes.

Pokiaľ bude schválený návrh na presun merania emisií v aktuálnom znení, následkom môže byť od januára okamžitý zákaz jazdy miliónov dieselových vozidiel, ktoré dnes spĺňajú normu emisných tried Euro 5 a Euro 6.

Mnohé modely schválené za aktuálnych podmienok už naďalej nebudú spĺňať požadované kritériá. Následkom rozhodnutia hrozí miliónom starších dieselových vozidiel súdne vynútené vyradenie z prevádzky.

Volker Wissing v liste Ursule von der Leyenovej

Otázka, ktorú rieši Európsky súd, promptne podnietila spolkového ministra digitalizácie a dopravy Volkera Wissinga obrátiť sa v liste na predsedkyňu Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú.

Minister sa v rozhovore s nemeckým denníkom Bild vyjadril, že žiada o koniec protiautomobilovej politiky z Bruselu. „Ľudia potrebujú svoje autá a nechcú si ich nechať odobrať. Európska komisia teraz musí rýchlo konať.“

Očakávaný novembrový verdikt Súdneho dvora Európskej únie by označil mnohé staršie dieselové autá za nezákonne vydané. Wissing upozornil na to, že toto rozhodnutie by pripravilo o majetok milióny ľudí (len v Nemecku by sa rozhodnutie týkalo približne 8,2 milióna vozidiel).

Chaos, ktorý by toto rozhodnutie spôsobilo, by podľa slov ministra vytvorilo z Európskej únie priestor, v ktorom sa nedá spoľahnúť na právne predpisy. Wissing teda vyžaduje, aby sa pred verdiktom upravili potrebné predpisy, následkom ktorých by boli mnohí majitelia doteraz schválených modelov úplne vykázaní z ciest.