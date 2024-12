Ak ste si všimli, že cez Vianoce kýchate a kašlete, nie je to náhoda: Táto skupina ľudí by si mala dávať pozor

Vianočný čas môže priniesť nečakané zdravotné komplikácie v podobe syndrómu vianočného stromčeka, ktorý spôsobuje alergické reakcie na živé stromčeky a dekorácie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa farmaceutky Martiny Beniačovej z Dr. Max v Žiline tento typ alergie spúšťajú predovšetkým živé stromčeky, ktoré môžu obsahovať až 50 druhov plesní, roztočov a peľu. Pozor by si mali dávať najmä alergici a astmatici, u ktorých sa môže práve kúpou živého stromčeka skomplikovať ich ochorenie. Astmatici môžu dostať záchvat, pri ktorom sa im zúžia dýchacie cesty, a tým nastane problém s dýchaním až sipot.

Osoby alergické na peľ by si nemali kupovať živé stromčeky, pretože citlivosť na ich peľ je vzácna. Borovica je však častejším alergénom ako jedľa či smrek. Ako riešenie odborníci radia umyť stromčeky pred ich umiestnením v domácnosti. „Pri takomto umývaní sa totižto zbavíte množstva peľu, plesní, nečistôt a roztočov, ktoré živé stromčeky v sebe ukrývajú. Po umytí by ste ho mali nechať vyschnúť v chladnejšej miestnosti s nízkou vlhkosťou,“ dodáva Beniačová.

Aj o umelé stromčeky sa treba starať

Umelé stromčeky by nemali byť výnimkou a mali by sa tiež dôkladne čistiť a správne skladovať. „Ak ich zabalíte iba do krabíc a hodíte do pivnice alebo do priestoru, kde celý rok na ne padá prach a je tam vlhko, je veľká pravdepodobnosť, že sa aj na týchto umelých dekoráciách objaví prach, pleseň, roztoče a iné alergény, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie,“ upozorňuje farmaceutka z Dr. Max. Tak ako odborníci odporúčajú postupovať pri živých vianočných dekoráciách, čiže poriadne ich vyumývať, povysávať a zbaviť hlavných nečistôt, tak treba postupovať aj pri tých umelých.