Ak robíte pred spaním jednu konkrétnu vec, ostane zaseknutá vo vašej mysli. Môže to mať nepríjemné následky

Ideálne je mať vytvorený predspánkový rituál. Napríklad, nejaký čas pred spaním by ste už nemali pozerať na displej mobilu či počítača. Pomôcť môže čítanie knihy či meditácia. Jednu činnosť by ste však pred zaspaním už istotne robiť nemali a vedci vysvetľujú, prečo je to tak.

Počúvate pred spaním hudbu?

Nejeden z vás možno zaspáva so slúchadlami na ušiach a s pustenou hudbou. Hudby by sme sa však podľa odborníkov mali vzdať už chvíľu predtým, ako ideme spať, píše portál Psypost. Prečo je to tak? To, že si ľahneme do postele, neznamená, že sa náš mozog vypína, práve naopak. Napríklad, po počúvaní hudby aj počas zaspávania spracúva melódiu a text piesní.

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Psychological Science, až štvrtina ľudí, ktorí pred zaspatím počúvali známe skladby, sa počas noci zobudili a navyše, pesnička im ostala takpovediac zaseknutá v mysli. To znamená, že sa im v mysli spontánne prehráva. S tým sa, samozrejme, spája znížená kvalita spánku.

Zvyčajne dochádza k spontánnemu prehrávaniu piesní s rýchlym tempom a špecifickou melódiou. Práve také skladby totiž najviac oslovujú najmä mladšie generácie. Tie hudbu počúvajú viac, než ktorákoľvek generácia predtým. Práve preto sa vedci rozhodli preskúmať, ako počúvanie muziky počas zaspávania vplýva na kvalitu spánku. Až donedávna sa v názoroch rozchádzali.

Poznáte ten pocit, keď sa vám v mysli zasekne pieseň

Kým niektorí si mysleli, že pesnička zaseknutá v mysli nám môže pomôcť zaspať, keďže nám napomáha sústrediť myšlienky na niečo iné, ako na rôzne problémy, ktorými sa myseľ pred spaním rada zaoberá. Iní trvali na tom, že môže spánok ohroziť.

Do prvej časti výskumu sa zapojilo celkovo 199 ľudí, pričom 33 % z nich priznalo, že pred spaním, počas noci alebo po prebudení skutočne bojujú s tým, že sa im pesnička neustále prehráva v mysli. Častejšie sa to stávalo ľuďom, ktorí pred spaním počúvali hudbu. Druhej časti experimentu sa zúčastnilo 48 mladých dospelých ľudí.

Znižuje to kvalitu spánku

Pol hodinu predtým, ako šli spať, ich vedci požiadali, aby počúvali klasickú či inštrumentálnu verziu troch známych piesní. Počas spánku boli následne pripojení na polysomnograf, ktorý sledoval aktivitu mozgu, hladinu kyslíka v krvi, srdcovú frekvenciu či pohyby očí. Desať minút po prebudení sa vedci participantov pýtali, či sa im v mysli práve premieta zvuk, melódia alebo pieseň. Boli zvedaví aj na to, či sa tak dialo počas zaspávania, prebúdzania alebo ich to zobudilo počas noci.

S piesňou zaseknutou v mysli sa uprostred noci zobudila približne štvrtina účastníkov. Závery teda hovoria jasne. Čím viac počúvate pred spaním hudbu, tým je pravdepodobnejšie, že sa pred zaspaním, počas noci alebo po prebudení stane, že sa vám v mysli objaví zaseknutá skladba. To vedie k vyššej pravdepodobnosti, že budete mať problémy so spánkom a jeho kvalita bude nižšia.