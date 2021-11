Týka sa to každého z nás. Ak pravidelne trpíte nedostatkom spánku, môže to ovplyvniť jednu základnú schopnosť

Snáď netreba pripomínať, že nielen množstvo, ale aj kvalita spánku sú nesmierne dôležité a za žiadnych okolností by sme ich nemali zanedbávať. Ďalší diel seriálu za to naozaj nestojí, ak sa ním máte obrať napríklad o hodinu spánku. Vedci totiž prišli na to, že nedostatok spánku môže ovplyvniť aj kľúčovú schopnosť, o ktorú by ste asi prísť nechceli.

Ako vplýva spánok na fyzické schopnosti?

Je všeobecne známy fakt, že spánok ovplyvňuje to, ako sa cítime nielen po psychickej, ale aj po fyzickej stránke. Vedci ešte aj v súčasnosti skúmajú negatívny dopad spánkovej deprivácie na človeka. Ako píše portál Science Times, v jednom z najnovších výskumov sa podarilo zistiť, že nedostatok spánku vplýva aj na našu chôdzu.

Radi si myslíme, že chôdza je celkom automatický proces. Nie je to ale úplne pravda, ovplyvniť ho môžu rôzne faktory, vrátane nedostatku spánku. To, koľko spánku potrebujete, taktiež ovplyvňuje viacero faktorov, vrátane veku, ako sme vás informovali v jednom z predchádzajúcich článkov. Čo sa chôdze týka, nie je to jednoduché rozhodnutie, kedy sa pred cestou rozhodneme, kam chceme ísť a telo nás tam jednoducho dovedie.

Počas chôdze na nás vplývajú zvukové či sluchové podnety z okolia. Mozog ich vyhodnocuje a na základe toho prispôsobuje tempo či rytmus chôdze. Ak chceme, aby náš mozog tieto úlohy plnil čo najefektívnejšie, nemali by sme množstvo spánku podceniť a mali by sme si ho dopriať toľko, koľko naše telo potrebuje.

Pozor by si mali dať najmä tí, čo stoja na nohách celé hodiny

V rámci štúdie publikovanej v časopise Scientific Reports sa vedci zamerali na to, ako vplýva na študentov chronický nedostatok spánku. Študenti dostali zariadenie na monitorovanie spánku, ktoré mali nosiť po dobu 14 dní. To ukázalo, že počas tohto obdobia spali v priemere 6 hodín. Okrem sledovania spánku boli študenti vystavení testu v podobe chôdze na bežeckom páse. Ich úlohou bolo udržať s pásom tempo, ktoré vedci priebežne menili.

Výsledky vedcov prekvapili. Ukázalo sa totiž, že študenti trpiaci nedostatkom spánku s bežiacim pásom tempo udržať nedokázali a robili počas testu viac chýb. Podľa vedcov ide o jasný dôkaz toho, že zanedbávať spánok sa jednoducho nevypláca. Pozor by si mali dať všetci, avšak najmä ľudia, ktorí v práci strávia na nohách dlhé hodiny.

Ak máte so spánkom problém, vedci odporúčajú vyskúšať meditáciu, dopriať si pred spaním teplú sprchu a kúpeľ a vyhýbať sa večer mobilom či počítačom. Ako píše portál CNN, zabúdať by sme nemali ani na pravidelné cvičenie či na reguláciu množstva kofeínu, ktorý v priebehu dňa vypijeme.