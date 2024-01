Sme len pár sekúnd od globálnej katastrofy. Hodiny posledného súdu sú k polnoci najbližšie za posledných 75 rokov

Takzvané Hodiny posledného súdu (Doomsday Clock), symbolicky upozorňujúce na to, ako blízko je ľudstvo ku globálnej skaze, boli v utorok opäť nastavené na 90 sekúnd pred polnocou. Organizácia Bulletin of the Atomic Scientists dala ručičky symbolických hodín do rovnakej polohy ako minulý rok, okrem iného z dôvodu hrozby možnej eskalácie vojny na Ukrajine použitím jadrových zbraní a klimatickej krízy, informovala v utorok agentúra AFP.

Nikdy neboli tak blízko k polnoci

Za 75 rokov existencie hodín nebol svet k svojej pomyselnej skaze nikdy tak blízko ako v rokoch 2023 a 2024.

„Trendy naďalej zlovestne smerujú ku globálnej katastrofe,“ povedala Rachel Bronsonová, prezidentka a výkonná riaditeľka Bulletin of the Atomic Scientists.

„Vojna na Ukrajine predstavuje všadeprítomné riziko jadrovej eskalácie a útok zo 7. októbra na Izrael a vojna v Pásme Gaze sú ďalším príkladom hrôz modernej vojny aj bez jadrovej eskalácie,“ dodala Bronsonová.

Ďalším dôvodom ponechania hodín v stave spred roka je skutočnosť, že minulý rok bol označený za najteplejší od začiatku meraní. Bronsonová tiež poukázala na to, že biologický výskum sa „ukázal ako užitočný“ pri predchádzaní budúcim pandémiám, no nesie so sebou aj riziko „spustenia pandémie“.

Pokroky v oblasti umelej inteligencie (AI) tiež vyvolávajú otázky o tom, ako ovládať technológiu, ktorá „by mohla nespočetnými spôsobmi ohroziť alebo posilniť civilizáciu“.

Najďalej boli 17 minút

V roku svojho založenia (1947) boli hodiny nastavené na sedem minút do polnoci. Najďalej od polnoci — 17 minút — boli v roku 1991 po skončení studenej vojny a rozpade Sovietskeho zväzu. Ručičky hodín sa posunuli celkovo 25-krát.

Spoločnosť Bulletin of the Atomic Scientists vydáva odborný časopis s rovnakým názvom, ktorý v roku 1945 založil fyzik Albert Einstein a ďalší vedci ako J. Robert Oppenheimer, prezývaný aj „otec atómovej bomby“. Pri rozhodovaní o umiestnení ručičky na hodinách sa od roku 2007 zvažujú aj nové vplyvy vyvolané človekom, ako je umelá inteligencia, zmena klímy či najväčšia hrozba — jadrová vojna.

Pavel Podvig, ruský expert na jadrové zbrane, ktorý sa dlhé roky podieľa na nastavovaní hodín súdneho dňa, podľa BBC povedal, že bol šokovaný, keď ruský prezident Vladimir Putin po invázii na Ukrajinu uviedol ruské jadrové sily do stavu pohotovosti. Svet zareagoval na Putinovo rozhodnutie so zdesením, avšak podľa Podviga išlo o premyslený ťah.

„Ruský prezident bol presvedčený, že týmito vyhláseniami odradí Západ od intervencie na Ukrajine. Ukázalo sa to ako správna kalkulácia – presne takto funguje odstrašovanie,“ dodal.