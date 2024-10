Ak pes zdvihne labku, znamená to niečo iné, než si myslíte: Odborníčka prehovorila o signáloch, ktorým majitelia nerozumejú

Väčšina ľudí si myslí, že ak psík vrtí chvostom alebo dvíha labku, je to znamenie toho, že sa teší a možno sa chce kamarátiť. Odborníčka na správanie zvierat ale vysvetľuje, že to tak nemusí byť. Na toto by ste si radšej mali dávať pozor.

Ako informuje Mail Online, ľudia si často nesprávne vysvetľujú signály a myslia si, že vrtenie chvostom alebo oblizovanie tváre vždy znamená, že psík je šťastný a spokojný. Veterinárka a expertka na správanie zvierat Joanne Fernandez-Lopez ale vysvetľuje, že to môže byť celkom inak. Objasňuje, že existujú desiatky signálov, ktoré si majitelia psíkov neraz vysvetľujú nesprávne.

Všímajte si tieto signály

Viete napríklad, čo znamená, ak váš štvornohý miláčik zdvihne labku do vzduchu? Mnoho ľudí svojho psíka vycvičí, aby vedel podať labku a pôsobí to podobne. Odborníčka ale vysvetľuje, že to môže mať aj celkom iný význam. Môže to znamenať, že psík sa cíti nepohodlne, je vystresovaný, alebo sa bojí. Možno sa mu niečo nepozdáva na prostredí, v ktorom sa práve nachádza a pociťuje neistotu.

Všímať by ste si mali aj reč zvyšku tela, napríklad to, či aj oči vyjadrujú sústredenie a zvedavosť. Niektoré psie plemená sú známe tým, že dvíhajú labku, keď sú práve na love a chystajú sa vyraziť. Ak však nemáte doma lovecké plemeno a všimnete si toto správanie, mali by ste zbystriť pozornosť. Váš psík možno práve naznačuje, že niečo nie je celkom v poriadku.