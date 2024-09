Hrnie sa sem množstvo turistov, mačací ostrov sa však čoskoro môže stať minulosťou: Toto je dôvod

Možno ste už aj vy počuli o japonských ostrovoch plných zvieratiek, ktoré pôsobia ako vystrihnuté z rozprávky. Nájdete tu ostrovy plné zajačikov, jeleňov, ale aj ostrov mačiek. Je ich dokonca niekoľko, no medzi známe patrí napríklad ostrov Aoshima. Už čoskoro ho ale možno turisti prestanú navštevovať.

Mačky tu už o niekoľko rokov nebudú

Ako informuje web Tokyo Weekender, ostrov Aoshima, známy ako mačací ostrov, už roky láka množstvo turistov. Nie sú tu žiadne hotely či kaviarne, no ako napovedá samotný názov, nájdete tu veľa mačacích priateľov. Zdá sa ale, že turisti sa s mačacím rajom budú musieť už čoskoro rozlúčiť.

Na sociálnej sieti X (kedysi Twitter) profil aoshima_cat ­uverejnil informáciu, že počet mačacích obyvateľov postupne klesá. Vysvetľuje, že v súčasnosti má väčšina mačiek približne 7 rokov a už od roku 2018 sa úrady usilujú o kastráciu zvierat. Noví štvornohí obyvatelia teda už nepribúdajú a tí, ktorí sú tam teraz, pravdepodobne do niekoľkých rokov uhynú.

O zvieratá sa stará 5 ľudí

Na ostrove momentálne prebýva 5 ľudí, ktorí sa o zvieratá starajú. Jednou z obyvateliek je žena, ktorej hovoria Cat Mama. Má 73 rokov a o mačky sa stará najviac. Upratuje po nich a snaží sa im zabezpečiť dosť potravy. Ak bude Cat Mama pre vek či choroby nútená z Mačacieho ostrova odísť, bude to jeho koniec. Turistov v posledných rokoch ubúda a aj keď ľudia z celého Japonska posielajú dary v podobe jedla, ani to občas nestačí. Nebyť zásob, ktoré pripravuje Cat Mama, mačky by hladovali.

Po druhej svetovej vojne žilo na ostrove Aoshima približne 900 ľudí. Do roku 2017 ich počet klesol na 13. Dnes ich tu už naozaj ostáva len hŕstka. Odhaduje sa, že medzi rokmi 2015 až 2018 tu žilo 120 až 130 mačiek.