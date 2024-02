Ak máte túto farbu očí, máte v tme oproti ostatným jednu veľkú výhodu. Majú ju aj mnohí Slováci

Štatisticky má jeden z 10 ľudí na celom svete modré oči. Je známe, že pôvodne mali ľudia hnedé oči, jedna genetická mutácia pred tisíckami rokov spôsobila zmenu farby, vďaka čomu ste možno aj vy nositeľom modrej dúhovky. Tá môže mať jednu zaujímavú výhodu.

Výhoda pri slabom svetle

V rôznych regiónoch či štátoch je percentuálne zastúpenie populácie s modrými očami iné. Údaje pre Slovensko dostupné nie sú, no napríklad v Poľsku je to približne polovica populácie, v Nemecku 40 %, v Slovinsku 45 % a severské krajiny ako Dánsko či Island majú nadpolovičnú väčšinu takto vybavených obyvateľov.

Nová štúdia britských vedcov, o ktorej píše portál Science Alert, uvažuje nad tým, že ľudia s modrými očami majú výhodu pri čítaní v horších svetelných podmienkach. Ich zistenia sú publikované v predtlačovom texte na bioRxiv, ktorý čaká ešte na odborné posúdenie.

Ich malý experiment zahŕňal 39 dospelých dobrovoľníkov, ktorí podstúpili jednoduchý test očí pri klesaní intenzity osvetlenia. Namerané výsledky sa porovnávali s ich farbou očí. 25 z dobrovoľníkov malo modré oči v rôznych stupňoch zafarbenia a 14 z nich malo svetlo či tmavohnedé sfarbenie očných dúhoviek.

Experiment zistil, že ľudia s modrými očami dokázali čítať kódy zobrazené na stene pri výrazne slabšom osvetlení, v priemere to bolo 0,7 luxu. Ich rovesníci s hnedými očami dokázali čítať pri osvetlení v priemere pri 0,82 luxu.

Treba poznamenať, že štúdia sa realizovala na malej vzorke a neprešla ešte odborným posúdením, no minimálne podporuje teóriu, že genetická strata pigmentácie v dúhovke bola určitou evolučnou výhodou, a to maximalizáciou videnia v prostrediach so slabým osvetlením. Na druhej strane, ak modré oči nemáte, nezúfajte. Hnedé dúhovky vznikli tiež z nejakého dôvodu a ľudia s nimi majú oproti tým s modrými očami nižší výskyt ochorení oka, vrátane rakoviny či makulárnej degenerácie.