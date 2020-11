Ak máte COVID-19, nakazíte polovicu svojej domácnosti, ukazuje americká štúdia

Ľudia nakazení novým koronavírusom, u ktorých sa vyvinie ochorenie COVID-19, infikujú približne polovicu svojej domácnosti. U dospelých je tiež šírenie vírusu pravdepodobnejšie ako u detí.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uviedlo, že dospelí sú vo všeobecnosti väčšími šíriteľmi ako deti. Zatiaľ posledná snaha o kvantifikáciu prenosu choroby ukázala, že ak je niekto v domácnosti chorý, ostatní sa nakazia s 50-percentnou pravdepodobnosťou, uvádza portál Science Alert.

Nakazilo sa 53 percent

Nový výskum CDC zahŕňal zisťovanie prípadov u ľudí s potvrdeným koronavírusom a u členov ich domácnosti v dvoch amerických mestách. Pacienti aj členovia domácnosti 14 dní vypĺňali denníky príznakov a získavali samoobslužné vzorky buď z výterov z nosa, alebo zo slín.

Z domácností, v ktorých bolo 191 ľudí so 101 nakazenými na začiatku hlásilo, že nemajú žiadne príznaky. V sledovanom období sa však u 102 zo 191 objavili pozitívne výsledky na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2, čo predstavuje mieru sekundárnej infekcie na úrovni 53 percent.

Pri pacientoch s potvrdenou chorobou COVID-19 sa vyskytovala sekundárna infekcia u pacientov starších ako 18 rokov na úrovni 57 percent, pričom u pacientov pod 18 rokov to bolo 43 percent. Pravdou ale je, že aj detských pacientov bolo výrazne menej, a to iba 20 v porovnaní s 81 dospelými. To sťažuje zovšeobecnenie výsledkov.

Pacient bol s rodinou v kontakte

Pokiaľ ide o charakteristiky domácnosti, tak stredný počet členov v domácnosti bol 1 – 69 percent nakazených uviedlo, že trávili 4 a viac hodín v jednej miestnosti s jedným alebo viacerými členmi domácnosti pred nástupom ochorenia a 40 percent po nástupe.

40 percent pacientov tiež uviedlo, že spali pred nástupom choroby v jednej miestnosti spolu s jedným alebo viacerými členmi domácnosti, po potvrdení choroby to bolo 30 percent.

Vyššia miera, ako ukazujú iné štúdie

Autori na základe dát uviedli, že prenos vírusu SARS-CoV-2 bol bežný a miera sekundárnej infekcie bola vyššia ako sa v minulosti uvádzalo. Podľa autorov dochádza k významnému prenosu rovnako, ako keď je nakazený dospelý a tiež aj dieťa. Významným zistením bolo, že mnohí zo sekundárne nakazených neuviedli žiadne príznaky, čo ukazuje na asymptomatických pacientov.

Iné štúdie v zahraničí zistili často menší prenos v domácnosti, ako nový výskum CDC. Ten uvádza, že do posudzovania vstupuje viacero faktorov a toako aj od strany vedcov a ich dôsledného sledovania, tak aj vyššia miera nosenia rúšok v domácnostiach s potvrdeným nakazeným.