Ak by viedol Slovensko, šiel by do Moskvy prosiť o odpustenie. Poslanec za SNS Huliak šokuje svojimi výrokmi

Nová vládna koalícia je už s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou vyskladaná a na Slovensku budú vládnuť tri strany: Smer-SSD, Hlas-SD a SNS. Potenciálny kandidát na post ministra životného prostredia a poslanec zvolený za SNS Rudolf Huliak sa vyjadril, že chce ísť do Moskvy „odprosiť za tých bláznov, čo rozpútali celý tento konflikt“, píše DenníkN.

Chce ísť do Ruska

Predseda strany Národná koalícia, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke SNS, na videu spred roka tvrdí, že ak by viedol Slovensko, chcel by si „Sadnúť do lietadla, ísť doslovne a do písmena odprosiť za týchto bláznov, čo rozpútali celý tento konflikt, že sme sa toho zúčastnili tým spôsobom, že sme vyviezli celú svoju vojenskú techniku un bloc tam, že sme tam vyviezli milióny ton pohonných látok a všetkého.“

Na videu taktiež kritizuje politikov, že nesadli do vládnych lietadiel a nešli do Ruska vyjednať ceny ropy a plynu. „Načo sme sa dali byť rukojemníkmi medzi Ruskom a Amerikou a znášať následky ich vojny,“ tvrdí.

Rudolfa Huliaka nechcú na poste ministra životného prostredia ani environmentalisti a obávajú sa znižovania štandardov v ochrane prírody a klímy. Vyčítajú mu, že by mohol zrušiť nové zonácie národných parkov, zmeniť ich celkový štatút na prírodné parky, a tým znížiť stupeň ochrany v nich.