Ak by platil súčasný COVID automat, už od 19. apríla by sa mohlo športovať a to aj v interiéroch a bez rúška

O tom, že opatreia by sa mohli od 19. apríla uvoľňovať už zrejme počul každý. Otázkou je, ako veľmi sa zmení COVID automat, o ktorom už niekoľko dní rokujú odborníci. Ak by sa nič nemenilo v oblasti športu, už od pondelka by sa niektorí mohli vrátiť k svojim tréningom. Zľahka, ale mohli.

Ako na svojej facebookovej stránke informujú analytici z Dáta bez pátosu, rezort školstva má pripravený tzv. športový COVID automat, podľa ktorého sa majú riadiť športovci, kluby aj bežní ľudia, ktorí si radi zacvičia. Ak by sa od 19. apríla uvoľnili opatrenia a nezmenili by sa pravidlá COVID automatu a teda ani športovej odnože, boli by sme v III. fáze a teda bordovej farbe.

V tomto prípade:

Bude sa dať športovať v interiéri a bez rúška

Bude sa dať športovať v exteriéri a bez rúška

Potrebovať budete negatívny test – deti do 10 rokov bez

5+1 je zatiaľ limit, alebo 35m2 na osobu

Ak by sme prešli do ružovej farby už 26. apríla, podmienky pre šport by boli ešte lepšie. O prechode medzi jednotlivými fázami sme pripravili samostatný článok.

V prípade červenej farby a teda II. stupňa varovania by sa jednalo o nasledovné opatrenia:

35m2 na osobu na športovisku bez limitu 5+1 v interiéroch aj exteriéroch

Potrebovať budete negatívny test – deti do 10 rokov bez

Pri výkone športu rúško mať nemusíte, mimo športovej aktivity áno

COVID automat pre šport vychádza z kritérií národného COVID automatu a kopíruje regionálnu charakteristiku, preto ak sa zmení ten, zmení sa aj športový. Nemá kompetencie uvoľňovať opatrenia nad rámec vyhlášky alebo nariadenie hlavného hygienika. Jeho hlavnou úlohou je konkretizovať možnosti a spôsoby vykonávania športu podľa aktuálnych pravidiel.

Rezort školstva rovnako rozdelil športy na základe rizikovosti. Viac informácií nájdete na stránke minedu.

Ak chcete vedieť, aké obmedzenia platia a ako bezpečne športovať vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine, dobre vám poslúži jednoduchá aplikácia covidsport.sk. Popisuje stav v momentálne platnej fáze, ak sa nič nezmení, prvé výsledky tam uvidíte od pondelka.