Aj vitamíny môžu byť nebezpečné: Muž užil 400-násobnú dávku vitamínu D, potom zvracal tri mesiace

Muž zo Spojeného kráľovstva prišiel za svojím lekárom s viacerými akútnymi zdravotnými problémami. Opakovane zvracal, cítil nevoľnosť, mal kŕče v nohách, hučanie v ušiach, bolesti brucha, sucho v ústach, hnačku a smäd. Tieto symptómy sú samé o sebe v takejto kombinácii desivé, avšak zvláštnejšie bolo, čo ich vlastne spôsobilo.

400-násobná dávka „Déčka“

Tieto symptómy trvali u muža takmer tri mesiace a spôsobili, že schudol takmer 13 kilogramov. Príznaky sa začali asi mesiac po tom, ako muž na základe rád nutričného poradcu začal s intenzívnym vitamínovým režimom. Problémy vyplynuli najmä z toho, že denne užíval 400-násobnú dávku vitamínu D, uvádza portál Science Alert.

Užívanie vitamínu D a udržiavanie si jeho správnych hodnôt je pre zdravie veľmi dôležité, avšak hypervitaminóza, teda intoxikácia vitamínom D, je niečo, čo môže byť veľmi nebezpečné. Pritom je tento trend na vzostupe.

„Celosvetovo narastá trend hypervitaminózy D, klinického stavu charakterizovaného zvýšenými hladinami vitamínu D3 v sére,“ píšu autori prípadovej štúdie opisovanej v BMJ Case Reports.

Lekári opisujú, že vzhľadom na pomalý rozpad vitamínu D, ktorého polčas je až dva mesiace, môžu symptómy otravy trvať niekoľko týždňov.

Muž v opisovanej prípadovej štúdii mal v minulosti viaceré zdravotné problémy vrátane tuberkulózy, hromadenia tekutiny v mozgu, chronickej sinusitídy, bakteriálnej meningitídy a nádoru vnútorného ucha.

Užíval koktail vitamínov

Na základe rád nutričného poradcu začal užívať „koktail“ viac ako 20 voľnopredajných vitamínových doplnkov. Okrem toho, že užíval denne 150-tisíc IU vitamínu D (denná dávka je od 400 do 1000 IU), tak bral tiež Omega-3-mastné kyseliny v dávke 4 000 mg (denná dávka je od 200 do 500 mg), potom vitamín B9 v dávke 1000 μg (denná dávka 400 μg). Užíval tiež vitamín K2, vitamín C, vitamín B2, B6 v bežnej dávke a tiež ďalšiu zmes vitamínov a minerálov či probiotík. Všetko to zavŕšil boraxovým práškom.

Keď lekári zistili, čo užíva, tieto doplnky mu zakázali, no príznaky stále pretrvávali. Krvné testy odhalili veľké množstvo vápnika, čo je typický príznak predávkovania sa vitamínom D. Hladiny vitamínu D mal muž až 7-násobne vyššie. Navyše, jeho obličky nefungovali správne, čo sa dalo očakávať, keďže sa telo muselo vyrovnávať s veľkými hladinami minerálov a vitamínov.

Muža hospitalizovali a osem dní ho liečili vnútrožilovými tekutinami na preplachovanie organizmu a tiež liekmi, ktoré znižovali nebezpečné hladiny vápnika v krvi. Aj po dvoch mesiacoch po prepustení do domácej liečby mal stále v krvi vysokú hladinu vitamínu D.

„Táto kazuistika poukazuje na potenciálnu toxicitu doplnkov, ktoré sa do značnej miery považujú za bezpečné, kým sa nezneužívajú vo veľkých množstvách a v nebezpečných kombináciách,“ uvádzajú autori.

Podľa vedcov odporúčané množstvo vitamínu D možno získať kombináciou pestrej stravy a tiež vystavovaniu sa slnečnému žiareniu. Aj keď je otrava vitamínom D pomerne zriedkavá, ľudia by si mali uvedomiť, že jeho užívanie vo forme vitamínových doplnkov vo veľkej miere môže spôsobiť množstvo nepríjemných symptómov.

Autori štúdie tak vyzývajú na zvyšovanie povedomia a reguláciu potenciálneho zneužitia voľnopredajných výživových doplnkov, ktoré môžu spôsobiť mnohé škody, ak sa užívajú nesprávne.