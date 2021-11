V mozgu mal 20 rokov nechutného “návštevníka”. Odhalili to až desivé záchvaty, ktorými začal odrazu trpieť

Celé sa to začalo pred tromi rokmi. Nadránom sa rodina 38-ročného muža zobudila na zmätok a chaos. Ešte pred chvíľou muž pokojne spal vedľa svojej manželky, no odrazu bol na zemi v obrovských kŕčoch, pričom vyslovoval nezmyselné slová. Rodina okamžite zavolala sanitku, ktorá ho odviezla do nemocnice.

Zmätený muž sa bránil prevozu, no napokon sa ho podarilo dostať do Massachusetts General Hospital v Bostone, informuje portál Science Alert. Tam lekári pomocou rozsiahlej diagnostiky objavili v mužovom mozgu nevítaného návštevníka. Svoje zistenia opísali v prípadovej štúdii uverejnenej v časopise The New England Journal of Medicine.

Vyšetrenia boli v poriadku

Pri základnom vyšetrení mal muž zvýšený tep a zrýchlené dýchanie, avšak ani toxikológia a ani röntgen hrudníka nič neodhalili. Muž nemal ani žiadne chronické ochorenia, ani anamnézu neurologických problémov v rodine.

Mužovi preto podali liek na zmiernenie záchvatov, ale bolo potrebné zistiť, čo ich spôsobilo. Odobrali mu krv na vyšetrenie obehového systému, ale tiež sa nezistilo nič významné. Obličky a pečeň fungovali správne.

Keďže záchvaty stále nemali zjavné vysvetlenie, začali sa muža pýtať na cestovateľskú anamnézu. “Zistenie klinickej histórie je kľúčové. Najsilnejším nástrojom pri hodnotení možného záchvatu sú dodatočné informácie,” vysvetlil lekár Andrew Cole vo zverejnenej kazuistike.

Nakazil sa pred desaťročiami

Tieto informácie lekárom poskytli istú stopu. Muž žil pred 20 rokmi vo vidieckej oblasti Guatemaly. Aby sa však dokázala určiť príčina, vykonalo sa skenovanie mozgu magnetickou rezonanciou a tiež pomocou CT. Až tu sa odhalili tri kalcifikované lézie. Lekári dospeli k záveru, že ide o cysty patriace parazitickej pásomnici dlhočlánkovej (Taenia solium).

Parazitické pásomnice dlhočlánkové sa spoliehajú na ľudských hostiteľov a žijú v tenkom čreve, kde sa živia prichádzajúcou potravou. Môžu dorásť až do dĺžky 8 metrov a v tomto bode sú schopné sa sexuálne rozmnožovať a keďže sú hermafroditi, vystačia si aj samé. Následne sa nakladené vajíčka začnú šíriť vylúčenou stolicou a v prostredí čakajú na to, aby ich s potravou prehltlo nejaké zviera.

Najbežnejším medzihostiteľom sú ošípané. Tie, keď vajíčka prehltnú, stanú sa z nich larvy, ktoré sa potom vo forme cysty zachytia v svalovine. Tú keď človek skonzumuje, tak z cysty sa v čreve vyvinie dospelý jedinec a životný cyklus parazita sa dokončí.

Niekedy sa ale stane, že vylúčené vajíčka v prírode skonzumuje človek a neprejdú tak cez medzihostiteľa. Vtedy sa cysty môžu uložiť do rôznych miest v ľudskom tele, kde prirodzene robia problémy a najvážnejšie problémy robia vtedy, keď sa usídlia v mozgu.

Tento stav sa nazýva neurocysticerkóza a býva hlavnou príčinou získanej epilepsie v mnohých rozvojových častiach sveta ako je latinská Amerika, či subsaharská Afrika.

Do konca života na liekoch

Muž v opisovanom príbehu bol liečený protizápalovými, protizáchvatovými a dvomi antiparazitárnymi liekmi. Po piatich dňoch od prepustenia zostal bez záchvatov a ani po troch rokoch od prípadu sa záchvaty už neobjavili, ako píšu lekári v kazuistike. Muž ale musí stále užívať lieky proti záchvatom, keďže v mozgu mu ostali kalcifikované lézie, ktoré nie je možné odstrániť. Lieky tak bude musieť užívať pravdepodobne do konca života.

Prevenciou pred infekciou pásomnice je časté a dôkladné umývanie rúk najmä v oblastiach so zníženým hygienickým štandardom, tiež po kontakte so surovým bravčovým mäsom. Odporúča sa tiež dôkladná tepelná príprava bravčového mäsa, ktorá prípadné larvy usmrtí.