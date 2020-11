Aj oxfordská vakcína prináša dobré výsledky. Seniori vykazujú v testoch silnú imunitnú reakciu

Vakcína proti koronavírusu z dielne Oxfordskej univerzity ukazuje silnú imunitnú odpoveď medzi dospelými šesťdesiatnikmi a sedemdesiatnikmi, čím zvyšuje nádej, že by mohla ochrániť skupiny obyvateľov, ktoré vírus ohrozuje najviac. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Výsledky, ktoré výskumníci získali v druhej fáze testov od 560 zdravých dospelých dobrovoľníkov, sú podľa nich “povzbudzujúce”. V rozsiahlejšej tretej fáze tiež testujú, či vakcína zabraňuje tomu, aby sa u ľudí vyvinulo ochorenie COVID-19. Prvotné výsledky z tejto kľúčovej fázy by mali zverejniť v najbližších týždňoch.

Sľubné predbežné výsledky z tretej fázy testovania už hlásia výrobcovia troch vakcín – firmy Pfizer a BioNTech, Moderna a tiež ruská vakcína Sputnik, ktoré by mali mať podľa vedcov účinnosť nad 90 %, pričom jedna z nich je podľa výrobcov na 94 % efektívna vo vekovej skupine nad 65 rokov.

Budeme potrebovať všetky vakcíny

Profesor Andrew Pollard, ktorý vedie štúdiu na Oxforde, sa pre BBC vyjadril, že je “absolútne nadšený” tým, že výsledky ukazujú silnú imunitnú odpoveď aj u ľudí nad 70 rokov. V súvislosti s tým, či vakcína ľudí chráni pred ochorením COVID-19, sa vyjadril, že “tam ešte nie sú”, no dáta by mohli zverejniť do Vianoc. S ďalšími vakcínami pritom podľa neho nesúperia, pretože na úspech ich bude potrebných viacero. “Aby sme ochránili ľudí na celom svete, budeme ich potrebovať všetky,” vysvetlil.

Problémom pri vývoji vakcíny proti novému koronavírusu je vyvolať v tele reakciu, aby bojovalo proti vírusu bez ohľadu na to, koľko má človek rokov. Slabší imunitný systém starších ľudí totiž spôsobuje, že u nich vakcíny nefungujú tak dobre, ako u mladších.