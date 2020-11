Dobré správy: Vakcína od Pfizeru je účinná na 95 % a nemá žiadne vážne vedľajšie účinky

Americká farmaceutická korporácia Pfizer informuje, že ďalšie predbežné výsledky klinických testov jej vakcíny proti koronavírusu naznačujú 95-percentnú účinnosť, pričom vakcína podľa nich chráni starších ľudí, ktorým hrozí najvyššie riziko úmrtia na ochorenie COVID-19.

Oznámenie, ktoré nadviazalo na minulotýždňovú správu Pfizeru o sľubných prvotných výsledkoch testov, prichádza v čase, keď sa firma pripravuje požiadať americké regulačné úrady o povolenie na núdzové použitie vakcíny.

Vakcína má účinnosť 95 %

Pfizer pôvodne odhadoval, že vakcína, ktorú vyvíjajú spolu s nemeckou firmou BioNTech, je efektívna na viac ako 90 % po tom, ako analyzovali 94 prípadov nákazy medzi dobrovoľníkmi. V stredu informovali po analýze 170 zaznamenaných infekcií, z ktorých sa len osem objavilo u dobrovoľníkov, ktorí dostali skutočnú vakcínu, a ostatné boli u ľudí s placebom. U jedného z ôsmich nakazených sa podľa firmy vyvinula vážna forma ochorenia.

Podrobné dáta zatiaľ nie sú známe

Spoločnosť zatiaľ nezverejnila podrobné dáta zo štúdie a výsledky ešte neanalyzovali ani nezávislí experti. Vakcína je podľa Pfizeru na viac ako 94 % účinná medzi ľuďmi nad 65 rokov, no agentúra AP upozorňuje, že nie je jasné, ako k tomuto tvrdeniu dospeli.

Na štúdii sa zúčastnilo takmer 44-tisíc dobrovoľníkov v USA a ďalších piatich krajinách. Testy budú pokračovať ďalej ešte viac ako dva roky. Pfizer a BioNTech očakávajú, že do konca roka 2020 vyprodukujú pre celý svet do 50 miliónov dávok vakcíny a v roku 2021 až do 1,3 miliardy.

Tento týždeň na základe predbežných výsledkov klinických testov oznámila aj americká biotechnologická firma Moderna, že jej vakcína sa javí efektívna na 94,5 %.