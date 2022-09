Agent 007 aj film o Jackovi Rozparovačovi: 10 svetových filmov a seriálov, ktoré sa nakrúcali v Prahe

Kedysi boli vyhľadávanými lokalitami pre nakrúcanie veľkolepých filmových a televíznych projektov najmä štúdiá a miesta v blízkosti toho „hollywoodskeho všetkého“, teda Spojené štáty americké. Čoraz častejšie sa ale stredobodom záujmu zahraničných filmárov (a predovšetkým tých amerických) stávajú aj prostredia slovensko-českej prírody i miest. Azda najfilmovejšou lokalitou spomedzi tých je nepochybne Praha.

Ak ste fanúšikom filmového turizmu, a teda radi cestujete po miestach, kde sa nejaký zahraničný a nemálo známy film nakrúcal, možno by nebolo na škodu začať vašu cestu tam, kde vzniká asi najviac filmov či seriálov v blízkosti Slovenska. Česká metropola Praha už totiž neraz ukázala svoju „filmogenickosť“ a schopnosť „stať sa“ akýmkoľvek iným miestom, ktoré z neho filmári vo výsledku vďaka vlastnej šikovnosti dokázali urobiť.

Možno ste vedeli, možno nie, ale Praha hostila už nespočet filmových či seriálových produkcií. Nasledujúcich 10 je tých najväčších a o niektorých z nich ste možno ani nevedeli, že vznikali tak blízko Slovenska. Samozrejme, dodať treba, že nebyť pádu Železnej opony a toho, že je podstatne lacnejšie nakrútiť veľkofilm v centre Prahy ako v centre napríklad Ríma, filmári by sem zavítali len ťažko.

#1 Génius (Genius)

Aj keď tento antologický seriál patrí v našich končinách medzi tie menej známe, vašu pozornosť si jednoznačne zaslúži. Každá séria pozostáva z 8 až 10 epizód a sleduje životný príbeh iného génia. V prvej sérii to bol Albert Einstein, v druhej ikonický maliar Pablo Picasso, v tretej to bola soulová diva Aretha Franklin a v chystanej štvrtej to budú až dve osobnosti – Malcolm X a Martin Luther King Jr. (aj z toho dôvodu nesie podtitul MLK/X).

Pripomeňme si ale tú prvú, ktorá je o Einsteinovi. Práve tá vznikala na viacerých miestach Európy, vrátane Českej republiky. Filmári tu okrem Prahy navštívili aj Liberec, Loket, Jablonec nad Nisou, Karlov či Hýskov.

#2 Ponorka (Das Boot)

A čo, že Praha nemá prístup k moru? Ani to nebránilo tvorcom úspešného seriálu Ponorka (Das Boot) prísť nakrúcať práve do Prahy. Práve tu totiž z podstatnej časti vzniká aj tento seriálový projekt z dielne stanice Bavaria Film.

Seriál je založený na úspešnom historickom rovnomennom filme, respektíve jeho pokračovaním. Doposiaľ vznikli 2 série, pričom tretia je na obzore a vďaka stanici Epic Drama si ju budete môcť vychutnať aj u vás doma.

Rovnako ako predchádzajúce série, aj tá najnovšia vznikala napríklad v štúdiách na Barrandove, kde sa nakrúcali zábery zvnútra ponorky, nakrúcalo sa ale aj na Slapoch (Slapský zámok), vo Vojně u Příbramy a z neveľkej časti najmä v Prahe (napríklad v Pragovke, na Smíchove, ale aj na Hybernskej).

Ak chcete vidieť, ako Praha stvárňuje iné historické európske mestá, nezabudnite si pustiť 3. sériu seriálu Ponorka na stanici Epic Drama už 29. septembra o 21:00.

#3 Spider-Man: Ďaleko od domova (Spider-Man: Far From Home)

Keď producenti obľúbenej marvelovky oznámili, že chystané pokračovanie Spider-Mana sa bude odohrávať v Európe, mnohí fanúšikovia čakali, kde všade sa štáb zastaví. O to väčším prekvapením pre milovníkov komiksoviek bolo, keď sa do médií dostala informácia, že filmári zavítajú aj do susedného Česka.

Okrem Prahy to bol napríklad aj Liberec a filmári našincov celkom príjemne prekvapili. V druhom MCU Spider-Manovi sa totiž v Českej republike odohráva celkom podstatná časť deja a vo filme sme mohli vidieť aj českého moderátora správ z ČT24, ale aj vidieť viaceré české nápisy a zaznela v ňom dokonca aj slovenská pesnička!

#4 Iluzionista (The Illusionist)

Možno nepatrí k úplne známym hollywoodskym filmom, rozhodne ale patrí medzi tie kvalitnejšie, ktoré história kinematografie ponúka. V hlavnej úlohe iluzionistu Eisenheima sa predstavil Edward Norton a v hlavnej úlohe Viedne, ako mesta, kde sa snímka odohráva, si zas svoju rolu strihla Praha.

Hneď niekoľko známych lokácií filmárom poslúžilo ako historická Viedeň a je zaujímavé, že aj keď to mali prakticky na skok k rakúskym susedom, lacnejšie bolo snímku nakrútiť vo veľkej miere v Českej republike. Okrem Prahy napríklad aj v mestečku Tábor, či v historickom centre Českého Krumlova, ktorý poslúžil ako rodná dedinka ústrednej postavy.

#5 Casino Royale

Prvá bondovka s Danielom Craigom v hlavnej úlohe agenta 007 tiež vznikala v Prahe, aj keď sa tu „Stovežatá“ ukázala v úlohe iných miest. Aj tentokrát teda boli pražské lokácie mierne upravené.

Praha si tak zahrala napríklad Benátky, interiéry Národného múzea stvárnili úlohu luxusného hotela. Okrem tohto všetkého ale pozornému oku diváka neunikne ani pražské letisko, Strahovský kláštor či iné české mestá, napríklad Karlove Vary.

#6 The Falcon and the Winter Soldier

Nielen tvorcovia druhého Spider-Mana do Prahy zavítali. Na návšteve tu totiž bol aj štáb komiksového seriálu The Falcon and the Winter Soldier. Aj v prípade tohto seriálu sa v jednej epizóde celkom dosť z deja odohráva práve v Prahe a tentorkát tu „Stovežatá“ iné mesta nesuplovala – hrala samú seba.

#7 Van Helsing

Praha niekoľkokrát ukázala svoju variabilnú tvár. Aj vďaka tomu už v desiatkach filmov nestvárnila len samú seba, ale aj iné mestá a miesta. Napríklad aj Transylvániu.

Hororový fantasy film Van Helsing s Hughom Jackmanom v hlavnej úlohe už zrejme zapadol prachom, tiež však filmárom poslúžil celkom šikovne a lacno na nakrútenie niekoľkých dôležitých scén.

Van Helsing vznikal napríklad na Karlovom moste, ale aj na Malej Strane. Vďaka tomu, že filmári veľa z filmu nakrúcali aj v Českej republike, mohli si v ňom v menších úlohách zahrať aj niekoľkí známi českí herci – okrem iných napríklad Marek Vašut či Dana Morávková.

#8 Z pekla (From Hell)

Z Prahy možno spraviť prakticky akékoľvek iné historické mesto – napríklad aj Londýn 19. storočia! Práve taký z „matičky Prahy“ spravili aj tvorcovia historického krimi thrilleru o Jackovi Rozparovačovi, kde si hlavnú úlohu strihol Johnny Depp.

#9 Mission: Impossible

Samozrejme, často sa stáva, že metropoly krajín „hrajú“ vo filmoch iné mestá. Podobný osud neraz postretol aj „Stovežatú“. Niekedy však len tvorcovia zamenia lokácie za nejaké iné, ako to bolo napríklad aj v prípade prvého filmu zo série Mission: Impossible z roku 1996.

Prvý M:I sa nakrúcal na mnohých miestach, vrátane Londýna či Škótska. Veľa ťažiskových scén sa ale odohrávalo aj v Prahe, aj keď práve hlavné mesto ČR tu viac-menej len suplovalo iné mestá. Ako príklad sa oplatí spomenúť budovu Národného múzea v úvodnej scéne, ktorá si vo filme „zahrala“ budovu veľvyslanectva.

Nielen prvý diel Mission: Impossible sa ale nakrúcal v Prahe. Aj štvrtý diel s podtitulom Ghost Protocol filmárom poslúžil ako kulisa. Praha si tu „strihla“ ruskú Moskvu hneď v úvodnej scéne filmu. Pamätáte si ešte výbuch Kremľa na začiatku? Tak to bol len „prezlečený“ Pražský hrad.

#10 The Grey Man

Do Prahy už niekoľkokrát zavítala tvoriť a nakrúcať aj streamovacia platforma Netflix. Najdrahší film, aký kedy z dielne populárnej služby vznikol, mala na svedomí rovnako populárna dvojica bratov-filmárov Anthony a Joe Russovci (Anvengers: Infinity War, Avengers: Endgame). Hviezdne obsadená snímka The Grey Man vznikala niekoľko rokov, pričom veľmi podstatná časť deja sa filmu sa opäť odohráva v centre Prahy i v jej odľahlejších častiach. A to ešte nehovoríme o scénach, ktoré sa síce v Prahe odohrávať nemajú, ale vďaka podstatne nižším nákladom hlavné mesto ČR zastúpilo iné krajiny.

Ako uvádza web ČSFD, Netflix tu pri natáčaní snímky s Ryanom Gosslingom a Chrisom Evansom v hlavných úlohách preinvestoval viac ako 35 miliónov dolárov, nechal si z nabúraných a vyradených súčiastok postaviť vlastnú súpravu električky a nakrútil tu napríklad aj scénu osláv thajského Nového roka, na ktorej sa podieľalo viac ako 800 komparzistov!