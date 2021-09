Advokát si najal na seba vraha, aby syn dostal poistku 10 miliónov dolárov. Strelu do hlavy ale prežil

Alex Murdaugh si najal vraha po tom, čo prišiel o mladšieho syna a manželku. Chcel, aby sa jeho zostávajúci syn mal dobre. Myslel si, že po jeho smrti získa 10 miliónov dolárov. Situácia napokon dopadla inak, než si predstavoval.

Advokát si najal vraha, ktorý ho mal zastreliť

Len pred niekoľkými mesiacmi Alex Murdaugh stratil svoju milovanú manželku a syna. Boli brutálne zavraždení, prípad sa zatiaľ vyriešiť nepodarilo, píše portál All That Is Interesting. Už predtým bol muž niekoľko rokov závislý od opiátov, bolesť z ťažkej straty ho však uvrhla do depresie. Chcel skoncovať s vlastným životom, myslel však na mladšieho syna, o ktorého sa musel postarať. Obával sa, že ak spácha samovraždu, nedostane nič z jeho životnej poistky, ktorá predstavovala 10 miliónov dolárov. V auguste sa preto rozhodol, že si zaplatí nájomného vraha.

Podľa portálu CNN vrah strelil 53-ročného advokáta na ulici priamo do hlavy. Alex však streľbu prežil. Polícii spočiatku tvrdil, že na neho zaútočil neznámy muž v modrej dodávke. Neskôr však priznal, že útočníkom bol 61-ročný bývalý klient Curtis Edward Smith, ktorého si sám najal a dokonca mu aj zadovážil zbraň. Curtis bol zároveň človekom, ktorý ho zásoboval opiátmi.

Strelec bol napokon obvinený z ťažkého ublíženia na zdraví, z poistného podvodu, ako aj z toho, že chcel advokátovi pomôcť spáchať samovraždu. Do rúk polície sa odovzdal aj Alex, ktorý bol taktiež obvinený z poistného podvodu. Na konte má aj obvinenie z toho, že polícii podal falošné hlásenie, keďže klamal o tom, čo sa na mieste činu v skutočnosti odohralo.

Mohol stáť za smrťou upratovačky a 19-ročného chlapca?

Ako informuje NBC News, Murdaugh sa mal pred útokom tváriť, že musí na svojom aute vymeniť pneumatiku. Alexov advokát Richard Harpootlian svojho klienta bráni, tvrdí, že konal v stave ťažkej depresie. Murdaugh priznal, že po vražde syna a manželky mal extrémne náročné obdobie. Po incidente sa však rozhodol, že sa vzdá svojej práce a nastúpi na liečenie.

Polícia si však myslí, že prípad ešte nie je celkom doriešený. Už v minulosti totiž zomrelo niekoľko ľudí v Murdaughovej blízkosti. Napríklad, v roku 2018 sa v jeho dome našlo telo upratovačky Glorie Satterfield. Rodine slúžila viac ako 20 rokov. Podľa Alexa zomrela Gloria nešťastnou náhodou po tom, čo sa potkla a spadla. Aj keď sa to však polícii nepozdávalo, pitva nebola vykonaná. Gloriina rodina podala na Murdaughovcov žalobu.

V roku 2015 sa zas v blízkosti rodinného pozemku našlo telo len 19-ročného Stephena Smitha, ktorého malo zraziť auto. Zatiaľ sa nepodarilo zistiť, aké bolo jeho prepojenie s rodinou Murdaughovcov, isté však je, že Alex zakaždým vehementne popieral, že by mal s úmrtiami čokoľvek spoločné.