700 väzňov zabilo dokopy 3 500 ľudí: Najbrutálnejšia ruská väznica je plná vrahov, ujsť odtiaľ je nemožné

Neďaleko hraníc s Kazachstanom sa nachádza väznica Black Dolphin. Svoj trest si v ňom odpykáva približne 700 najbrutálnejších vrahov Ruska. Celkovo majú na rováši najmenej 3 500 ľudských životov. To je v prepočte 5 vrážd na jedného väzňa.

Vo väznici Black Dolphin si trest odpykáva 700 najbrutálnejších vrahov z celého Ruska. Ako píše portál Unilad, spoločne majú na konte najmenej 3 500 vrážd, čo znamená v priemere 5 vrážd na jedného väzňa. V zariadení nájdete sériových vrahov, teroristov, ale aj kanibalov. Práca dozorcu tu teda celkom určite nie je jednoduchá.

Jeden z dozorcov, Denis Avsyuk, v rozhovore pre National Geographic prezradil, že najbežnejším zločinom, za ktorý sa tu odsúdení ocitli, je vražda. „Máme tu však aj maniakov, pedofilov a teroristov,“ dodáva Denis. Hovorí, že sa mu protiví nazývať ich ľuďmi. Nikdy pre nich nemal ani štipku pochopenia, necíti voči nim žiadne sympatie.

I have the luxury of looking out my home office window. It’s a beautiful view, but difficult to enjoy while thinking about the suffering being inflicted upon the people in Ukraine.

The Russian people paying a heavy price.

Putin and his advisors – life at Black Dolphin prison.👍 pic.twitter.com/wmDQSWKEbd

— Alexander Petruska🚀🛩🇺🇸🇨🇦🇧🇷🇷🇸🇸🇮🇲🇽🇮🇹 (@apetrusk) March 5, 2022