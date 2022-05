Nacistický a satanistický „Rád 9 uhlov“ funguje dodnes: Oslavujú vraždy detí, ich vek začína narodením Hitlera

Na prvý pohľad môže znieť názov tejto skupiny neškodne. Rád deviatich uhlov je však v skutočnosti všetko, len nie neškodný. Existuje už desiatky rokov, nesie v sebe prvky neonacizmu, ale aj satanizmu.

V článku sa dozviete: Ako vznikol Rád deviatich uhlov?

Aké princípy vyznáva?

Prečo uctieva vrahov a násilníkov?

Aký má vplyv v súčasnosti?

Moderný svet je podľa rádu zlyhaním

Podľa portálu Counter Extremism vznikol Rád deviatich uhlov (známy ako ONA alebo O9A) okolo roku 1970 vo Veľkej Británii. Do povedomia sa dostal okolo roku 1980, a to najmä kvôli tomu, že sa prikláňal k neonacistickej ideológii. Nie je celkom jasné, kto skupinu založil, avšak prvým človekom na jej čele mal byť muž, ktorý si hovoril Anton Long.

Podľa portálu BBC sa Rád deviatich uhlov vyznačuje nejednou bizarnosťou. Napríklad, ich kalendár sa datuje od dátumu narodenia Adolfa Hitlera. Krátkodobým cieľom rádu je podkopať to, čomu jeho členovia hovoria dekadentná židovsko-kresťanská spoločnosť. Dlhodobým cieľom je založiť novú imperiálnu civilizáciu, ktorej základnými kameňmi sú sociálny darvinizmus (teória, podľa ktorej je hybnou silou spoločnosti prirodzený výber a boj o život), satanizmus a fašizmus. Hovorí sa jej Nový Aeon.

Moderný svet je podľa ONA zlyhaním. Náboženský extrémizmus, konzumerizmus či ďalšie problémy sužujúce moderný svet sú dôsledkom židovsko-kresťanskej viery a politiky. Nový a lepší svet má vzniknúť vďaka revolucionárskemu hrdinovi, ktorému členovia rádu hovoria Vindex a prirovnávajú ho k Achilovi.

Veria v existenciu temných božstiev

Long a jeho spoločníci vytvorili rád, ktorý bol akousi zmesou dovtedy existujúcich okultných skupín. Podľa portálu Listverse Long už v mladosti cestoval po svete, učil sa jazyky a skúmal rôzne náboženstvá. Netrvalo dlho a kult začal publikovať vlastné články, Long dokonca vydal knihu pod názvom The Black Book of Satan (Čierna kniha Satanova), v ktorej sľuboval, že pomôže čitateľom dostať sa na koreň samotného zla. Členovia rádu veria v existenciu temných božstiev. Uctievajú napríklad Baphomet – matku a zároveň nevestu Satana. Baphomet má byť zároveň aj stvoriteľkou všetkých démonov.

Niet pochýb o tom, že Long o podstate zla nielen písal, sám sa uchýlil ku skutkom, z ktorých sa mnohým obracia žalúdok. Nabádal členov rádu, aby sa infiltrovali do organizácií, ako je napríklad armáda či kresťanská cirkev a aby ich destabilizovali a rozložili zvnútra. Členovia rádu dostávali rôzne úlohy, v rámci ktorých mali dokázať svoje schopnosti. Mali napríklad založiť vlastnú skupinu a preukázať sa ako efektívni lídri. Ak sa im to podarilo, posunuli sa v hierarchii rádu o priečku vyššie (hierarchia pozostáva celkovo zo 7 „stupňov“, od nováčika až po nesmrteľného člena).

S rádom sa spája aj meno David Myatt. Študoval síce náboženstvá, no neskôr sa stal kontroverzným politickým aktivistom. Trval napríklad na tom, že všetci britskí Židia by mali byť vysťahovaní do Izraela a mal by sa zastaviť prílev neeurópskych prisťahovalcov. Spolupracoval aj s členmi ONA. Práve pod jeho vplyvom prijal rád myšlienku, že kresťanstvo je náboženstvo určené len pre otrokov.

Súčasťou praktík sú aj symbolické či reálne ľudské obety

Podľa portálu BBC rád zavrhol akúkoľvek etiku a súčasťou jeho praktík sú aj rituálne obety, či už symbolické alebo skutočné ľudské obety. ONA oslavuje každého, kto dokáže prekročiť akékoľvek morálne hranice, vrátane vrahov, akým bol napríklad Ian Brady. Americkej vetve rádu bol dokonca zakázaný prístup na sociálne siete. Uverejňovali totiž prostredníctvom nich informácie o vraždách a znásilneniach a chválili zločincov, ktorí ich vykonali, ako tých najväčších hrdinov. Neváhajú dokonca sami páchať na ľuďoch sexuálne násilie, aby podkopali sociálne normy.

V roku 2020 médiá informovali o šokujúcom prípade 16-ročného chlapca, ktorý sa stal najmladším Britom obvineným z plánovania teroristického útoku. Polícia našla dôkazy svedčiace o tom, že rád ONA ho inšpiroval k tomu, aby sa zbavil svojej empatie. V tom istom roku čelil podľa NBC News obvineniam aj 22-ročný americký vojak Ethan Phelan Melzer.

Ten mal rádu posúvať citlivé informácie o svojich kolegoch a uľahčiť tak zorganizovanie teroristického útoku. Na sociálnych sieťach bol okrem toho súčasťou skupín, ktoré podporovali znásilňovanie žien a detí.

V súčasnosti nie je možné presne povedať, koľko členov vlastne Rád deviatich uhlov má a kde všade sú roztrúsení. Celkom jasné nie je ani to, aký je vlastne dosah a vplyv rádu, isté však je, že ovplyvnil viacero hnutí v Európe, ale aj inde vo svete. Na Novom Zélande napríklad vznikla skupina Black Order, v Amerike zas Francis Parker Yockey prišiel s myšlienkou tzv. ezoterického nacizmu (je to pestrá škála mystických interpretácií a adaptácií nacizmu). Zameriava sa však najmä na mladých mužov a sociálne siete to rádu mimoriadne uľahčujú.