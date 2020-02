7 tipov ako na Valentína ohúrite!

Síce už mnohí tento sviatok považujú za príliš komerčný, no nie je nič zlé na tom, že raz za čas spravíme radosť svojim najbližším. Preto vám prinášame 7 darčekov, s ktorými zabodujete!

Uvarte večeru

Najjednoduchšia pozornosť z tohto zoznamu, a predsa taká účinná! Dobré jedlo nikdy nie je zlé. Ešte navyše keď si ho vychutnáte v pohodlí domova a pustíte za tým dobrý film, zaručene si týmto svojich blízkych získate. Samozrejme, nejde len o jedlo na tanieri, ale aj všetko naokolo – kuchyňu treba po sebe upratať a riady umyť a odložiť. Plusové body dostane ten, kto bežne nevarí!

Kúpte poriadne nadupaný darček online

Najlepšie je nakúpiť rovno celý tematický balíček. Podľa portálu Heureka.sk tento rok pofičia tradičné darčeky – kvalitné šperky a hodinky, kožené doplnky na každodenné nosenie, parfumy či bonboniéry, ale aj spodná bielizeň alebo iné darčeky s erotickým nádychom. Potom už stačí len pripraviť balíček. Napríklad k parfumu môžete pridať čokoládu s podobnou sladkou vôňou, k bielizni pribaliť erotickú hru a podobne. Dokážete tak, že ste sa nad darčekom naozaj zamysleli a nie je to len drobnosť kupovaná narýchlo.

Uložte svoju lásku na bezpečné miesto.

Áno, aj to je možné. V Banskej Štiavnici existuje Trezor Lásky, v ktorom si môžete uschovať svoj sľub alebo malý kúsok svojej lásky. Tento trezor je jediný svojho druhu na svete. Môžete si tam vybrať, či vám stačí uschovať si lásku na rok alebo si rovno chcete zvoliť večnosť. Schránku v niektorom z veršov Maríny – Najdlhšej básne na svete si môžete kúpiť aj online a certifikát vám príde e-mailom. Potom už stačí iba vyraziť na romantický víkend do Banskej Štiavnice a ruka v ruke navštíviť Banku Lásky. Okrem Trezora Lásky v nej nájdete dychberúcu zážitkovú expozíciu, venovanú skutočnému príbehu lásky Maríny a Sládkoviča.

Romantický „únos“ na výlet

Skúsili ste už niekedy prekvapiť svojich blízkych naozajstným výletom do neznáma? Stačí, keď zadáte svojim blízkym, čo si treba zbaliť. Všetko bude síce na vašich pleciach, no zážitok z výletu tak bude ešte intenzívnejší, keď sa až na letisku dozvedia, kam vlastne letia. Alebo zbaľte kufre do auta, vyrazte za relaxom či dobrodružstvom a neprezraďte kam.

Spoločný zážitok

Spoločným zážitkom však môže byť aj masáž, prechádzka v lese, kulinársky kurz alebo let balónom. Nie je až tak dôležité, čo si zvolíte, dôležité je, aby sa obaja cítili príjemne a aby ste boli spolu. Prebrázdite online možnosti a určite prídete na to, čo vaši najbližší ocenia najviac.

Personalizovaný šperk

Pre tých náročnejších je tu stále personalizovaný šperk. Nemusí to byť hneď zásnubný prsteň. Pokiaľ na tento krok nie ste pripravení (alebo ho už máte za sebou), stále máte množstvo možností, ako na to. Či už to bude náhrdelník s menom, náramok s vygravírovaným miestom blízkym vášmu srdcu či prianie na zadnej strane hodiniek. Šperk si zvoľte sami, dôležité bude, že vďaka personalizácii budú jedinečné.

Umelecké dielo na mieru

Pokiaľ šperk nie je to pravé pre vás, stále je možnosť nechať vytvoriť na mieru umelecké dielo. Či už je to maľba, obraz z fotografie, alebo akékoľvek iné umelecké dielo na špeciálnu objednávku. Treba síce počítať s časovou rezervou, no jedinečnosť tohto darčeka spočíva v jeho originalite. Kto by doma nechcel mať svetový unikát! Zalovte trochu a nájdete mnoho možností od ekonomicky najpriaznivejších až po rozličné dary pre tých najnáročnejších.

