7 dní som držal hladovku: Na 6. deň som sa cítil ako na drogách, najhoršie to bolo v tento moment. Takto to skončilo

Doby hojnosti a veľkého množstva dostatku striedané s obdobiami hladovania sú spojené s ľudstvom od jeho počiatku. Naši dávnovekí predkovia často zažívali chvíle, keď nemali jedlo niekoľko dní, potom sa im napríklad podarilo usmrtiť zviera a nasledovali dni, kedy vo veľkom dopĺňali svoju energiu. Aj v modernej dobe sa bežne stretávame s dobrovoľným hladovaním, často z náboženských, ale aj zo zdravotných dôvodov. Inou, smutnou kategóriou je hladovanie preto, lebo jedlo nie je k dispozícii. Aj v nadväznosti na to všetko som sa rozhodol vyskúšať 7 dní bez jedla.

Upozornenie: Článok nemá čitateľa navádzať na držanie akéhokoľvek pôstu či hladovania. Držanie pôstu nie je vhodné pre deti, tehotné ženy, ľudí s cukrovkou či osoby s poruchami príjmu potravy. Takéto zámery vždy konzultujte s ošetrujúcim lekárom, ktorý vám povie, či je to pre vás vhodné.

Rozhodnutie vyskúšať takýto dlhodobý 7-dňový pôst prišlo v podstate náhodne. Inšpiroval ma k tomu článok o malej štúdii publikovanej v časopise Nature metabolism, kde účastníci dodržiavali 7-dňový pôst a následne im merali zmeny proteínov v krvi. Mimo toho, štúdia uvádzala, že účastníci schudli v priemere 5,7 kilogramu.

S pôstom mám dlhodobé skúsenosti. Už približne 5 rokov sa jeden deň v týždni postím, vtedy, samozrejme, neprijímam žiadnu energiu ani z nápojov. Konzumujem tak prakticky iba vodu, neosladený čaj a kávu, prípadne si niekedy dám bezkalorický nápoj s umelými sladidlami. Asi rok som v týždni mával pôst dva dni a niekoľkokrát som absolvoval aj trojdňový pôst.

Stále to však bolo výrazne menej ako 7 dní, no bol som odhodlaný to aspoň vyskúšať. Veď ak by bola kríza, tak sa jednoducho najem, hovoril som si. S pôstom som začal v utorok večer o deviatej hodine s jednoduchými pravidlami. Vylučujem všetko jedlo, a tiež nápoje, ktoré majú energiu a v praxi sa obmedzujem iba na vodu, resp. minerálku, kávu a čaj, samozrejme, bez cukru a mlieka.

Keďže z vlastnej skúsenosti viem, že najhoršie pôsty sú večer, myslel som hneď na posledný deň a na to, že sa aspoň dobre najem, v hlave som uvažoval nad hamburgerom a hranolčekmi. Prvý deň ráno som sa postavil na váhu. Svietilo tam 78,40 kilogramu. O týždeň nato by som tam mal mať 72,70 kilogramu, aspoň podľa štúdie.

Tento deň prebiehal z hľadiska nejedenia bez problémov. Keďže som zvyknutý na jednodňové pôsty, nebol deň ničím špeciálny. Po práci som si išiel klasicky zabehať, ako to robievam vždy. Výkon a energia bola na obvyklej úrovni a celý deň nebol ničím špecifický, avšak s jedným vedomím. Zajtra sa nenajem. A to ma mierne až veľmi desilo.

