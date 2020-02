45 nových obetí koronavírusu a prvá mimo územia Číny. Do novej nemocnice vo Wu-chane prichádzajú stovky zdravotníkov

Koronavírus s označením 2019-nCoV si v Číne vyžiadal už 304 mŕtvych po tom, ako miestne úrady v provincii Chu-pej informovali o 45 nových potvrdených obetiach. V nedeľu o tom napísala agentúra AFP.

Podľa miestnych úradov došlo v provincii Chu-pej, ktorá je považovaná za epicentrum šírenia nákazy, taktiež k prudkému nárastu v počte infikovaných osôb. Na celonárodnej úrovni bolo podľa vyhlásenia čínskej Národnej zdravotníckej komisie zaznamenaných 2590 nových potvrdených prípadov nákazy. Celkovo tak počet nakazených v Číne presiahol počet 14.300.

Nový koronavírus podobný pôvodcovi ochorenia SARS dostal označenie 2019-nCoV. Doteraz neznámy vírus spôsobujúci zápal pľúc sa prenáša z človeka na človeka. Prvýkrát ho zaznamenali koncom roka 2019 v 11-miliónovom meste Wu-chan v provincii Chu-pej.

Prvá obeť koronavírusu mimo Číny

Nový koronavírus označený 2019-nCoV si na Filipínach vyžiadal prvú obeť na živote. Zároveň ide o prvý prípad úmrtia v súvislosti s týmto infekčným ochorením mimo územia Číny. S odvolaním sa na nedeľňajšie vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o tom informovala agentúra AFP.

„Ide o prvé úmrtie mimo Číny,“ uviedol predstaviteľ WHO pre Filipíny Rabindra Abeyasinghe s tým, že „nejde o miestny prípad, ale o pacienta ktorý pricestoval z epicentra nákazy“. Obeťou je podľa AFP Číňan z mesta Wu-chan v čínskej provincii Chu-pej. Do krajiny pricestoval spolu so ženou, ktorá sa stala prvým potvrdeným prípadom nákazy na Filipínach a ktorá sa momentálne zotavuje v nemocnici.

Daná správa bola zverejnená len krátko po tom, ako filipínska vláda oznámila, že zakáže vstup do krajiny všetkým návštevníkom prichádzajúcim z Číny.

Do novej nemocnice v meste Wu-chan prichádzajú stovky zdravotníkov

Čínska armáda vysiela 1400 svojich zdravotníkov do prvej z dvoch nových nemocníc v meste Wu-chan, epicentre šírenia nového koronavírusu, ktorý si vyžiadal už vyše 300 obetí na životoch. Informovali o tom v nedeľu štátne médiá, píše agentúra DPA.

Nemocnicu Chuo-šen-šan, ktorú urýchlene vybudovali len za jeden týždeň na ošetrovanie pacientov infikovaných koronavírusom, majú otvoriť v pondelok a bude mať kapacitu 1000 lôžok, uviedla oficiálna tlačová agentúra Sinchua.

V tejto nemocnici budú pracovať zdravotníci z čínskej armády i jej univerzít, ako aj odborníci na prevenciu a kontrolu epidémií. Časť z nich už pred 17 rokmi pracovala počas epidémie ochorenia SARS v podobnej provizórnej nemocnici v Pekingu. Ďalší experti sa podieľali na boji proti ebole v Sierre Leone a Libérii.

Čínske úrady medzitým oznámili nové opatrenia zamerané na uzavretie deväťmiliónového mesta Wen-čou na východnom pobreží krajiny, kde uzatvoria cesty a obmedzia pohyb obyvateľov. Rodiny budú môcť napríklad poslať z domu na nákup nevyhnutných potrieb len jedného svojho člena každé dva dni.

Ide o prvé takéto karanténne opatrenia mimo provincie Chu-pej, kde sa šírenie koronavírusu začalo a kde je uzavretých približne 14 miest vrátane provinčnej metropoly Wu-chan. Agentúra Sinchua tiež informovala, že nový koronavírus 2019-nCoV by sa okrem kvapôčkovej infekcie mohol prenášať aj tráviacim systémom. Čínski vedci ho totiž objavili aj vo vzorkách stolice a výteroch z konečníka po zistení, že u niektorých pacientov sa objavila len hnačka namiesto obvyklej horúčky. Na výskume vo Wu-chane sa podieľali tamojšia univerzitná nemocnica a Virologický ústav Čínskej akadémie vied.