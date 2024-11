36-ročný Dán skončil s prácou a za menej ako 12-tisíc si postavil dom v lese. Výdaje zminimalizoval, toľkoto ho stojí život

36-ročný Anders Boisen prežil väčšinu svojho života v dánskom Aarhuse, v druhom najväčšom meste v krajine. Hoci mal stabilné zamestnanie, dobré ubytovanie a pokojný život, Boisen mal vždy pocit, akoby mu niečo trochu chýbalo. Cítil pocit neúplnosti, ktorého sa napriek krabičkovému životnému štýlu nevedel zbaviť.

„Z bývania v byte som mal taký klaustrofobický pocit, ani nie tak pre jeho veľkosť, ale skôr pre taký ten koncept preddefinovaného životného štýlu,“ povedal v rozhovore pre portál CNBC.

Jedného dňa Boisen narazil na zvláštny YouTube kanál. Objavil na ňom ľudí, ktorí sa rozhodli odísť z mesta a začali žiť „mimo radar“.

Plní si sen o živote mimo mesta

Mladého Dána tieto videá nesmierne inšpirovali. „Otvorilo mi to oči. Existuje možnosť, že by som mohol skutočne žiť ekonomicky slobodnejšie, a zároveň relatívne udržateľným spôsobom. Ak by som mohol postaviť dom, ktorý je samostatný a synchronizovaný s prírodou, možno by som sa mohol naučiť, ako získať lepší zmysel života na filozofickej úrovni.“

Od toho dňa sa Boisen začal pokúšať o to, aby svoj sen premenil na realitu. Plány mu skrížilo, keď mu v roku 2018 ukradli mobilný dom, v ktorom chcel zhmotniť víziu budúceho života.

Dána však krádež nepoložila – práve naopak. V plnom nasadení opustil svoje zamestnanie, aby plnú pozornosť mohol venovať práci na výstavbe kompaktného domčeka. Všetok materiál prešiel Boisenovými rukami – len si občas nechal pomôcť dobrovoľníkmi, ktorí jeho púť sledovali na sociálnych sieťach.

Vďaka tomu bol schopný eliminovať zbytočné výdaje. Odhaduje, že celá výstavba ho mohla vyjsť na približne 80- až 90-tisíc dánskych korún, čo predstavuje približne 10,7- až 12-tisíc eur.

Náklady na život dostal na dánske minimum

Zároveň je vďaka tomu domček veľmi personalizovaný, napriek technickým problémom, s ktorými musel bojovať. Boisen tvrdí, že vďaka tomu, že si nenechal pomôcť žiadnou veľkou firmou, cíti v každom kuse práce „vlastné spomienky a osobné rozhodnutia“.

„Jeden z najväčších dôvodov, prečo som chcel žiť v malom domčeku, je fakt, že som chcel žiť spôsobom, ktorý by ma nenútil míňať toľko peňazí na to, aby som prežil. Môcť tráviť viac času v prírode, žiť život kreatívne a produktívne a robiť v podstate čokoľvek, čo ma vidíte robiť tu v lese,“ hovorí v jednom zo svojich videí.

Vďaka svojmu životu minimalizoval životné náklady na približne 710 eur mesačne. Hoci sa to môže zdať ako veľká suma, treba mať na pamäti, že život v Dánsku je podľa portálu Numbeo o takmer 60 percent drahší než na Slovensku. Portál odhaduje, že životné náklady jednej osoby na celý mesiac bez nájmu sú 1 103 eur.

K tomu prirátajte cenu za nájom, ktorá je v Dánsku o 87,8 percenta vyššia, než na Slovensku. Podľa portálu International, priemerného študenta v Dánsku stojí napríklad mesačný nájom 475 eur. Takže áno, aj napriek tomu, že suma nepredstavuje dvojciferné číslo, Boisenove náklady môžeme považovať za úplne minimálne.

„Kvalitatívne je to veľmi odlišné od toho, aká je moja predstava domu od dodávateľa,“ uzatvára Dán. „Nestaval som si len strechu nad hlavou; v skutočnosti som staval sen – bolo to ako vstúpiť do novej kapitoly môjho života a všetkého, čo bude v tomto živote, dúfam, nasledovať.“