35 najkrajších miest Slovenska v jednom videu. Martin natočil zábery, ktoré vyrazia dych

To, že naše Slovensko je krásne, vieme všetci veľmi dobre. No, žiaľ, dnešná doba mnohým neumožňuje cestovať ani po vlastnej krajine tak často, ako by chceli. Aj pre takých vytvoril Martin video, ktorým sa môžete kochať nad krásou rodnej krajiny, prípadne môže slúžiť aj ako inšpirácia na budúce výlety.

TOP 35

Martin sa po obrovskom úspechu videa z minulého roku o TOP 30 miestach na Slovensku, ktoré dosiahlo na YouTube viac ako 415-tisíc pozretí rozhodol, že spraví tentoraz dlhú, 28-minútovú verziu. Tá zachytáva až 35 krásnych lokalít Slovenska. Tentokrát je video ešte bohatšie, lebo k popisom lokalít pripojil aj mapu.

Ak sa vám niektorá z lokalít tak zapáči, že by ste ju chceli navštíviť, aj vďaka priloženej mapke to bude jednoduchšie.

Vychutnajte si jeho nové video: