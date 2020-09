13-ročného chlapca odsúdili na 10 rokov vo väzení. Potrestali ho za absurdnú vec

Deti sa nesprávajú vždy podľa predpísaných pravidiel, zvyčajne sa však naučia, že niektoré medze sa nevypláca prekračovať. Avšak trest, ktorý úrady udelili 13-ročnému chlapcovi z Nigérie, pobúril nielen rodičov.

Ako informuje portál CNN, správa o nezvyčajne tvrdom treste pre 13-ročného chlapca sa dostala až k organizácii UNICEF. V severnej časti Nigérie v štáte Kano bol totiž chlapec menom Omar Farouq odsúdený na 10 rokov väzenia, kde bude vykonávať nútené práce kvôli tomu, že sa rúhal.

Omar sa údajne hádal so svojím kamarátom a počas diskusie sa nevhodne vyjadroval o Allahovi. Chlapec bol odsúdený ešte 10. augusta, pričom ani zďaleka nejde o ojedinelý prípad. Ten istý súd odsúdil na trest smrti Yahaya Sharif-Aminu, ktorý sa podľa súdu previnil rúhaním voči prorokovi Mohamedovi. Yahaya bol odsúdený v ten istý deň ako Omar, tým istým súdom a dokonca aj rovnakým sudcom.

UNICEF today expressed deep concern about the sentencing of 13-year-old Omar Farouq to ten years’ imprisonment with menial labour by the Kano State Sharia Court.

The sentence was handed down after he was convicted of blasphemy on 10 Aug, 2020.

Read more:https://t.co/MruEtsaTjT

— UNICEF Nigeria (@UNICEF_Nigeria) September 16, 2020