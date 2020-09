UNICEF prináša zlé správy. Viac ako 150 miliónov detí postihla z dôvodu pandémie chudoba

Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 a súvisiace obmedzenia v oblasti pohybu osôb uvrhli na svete do chudoby ďalších 150 miliónov detí. Vyplýva to zo štvrtok zverejnenej analýzy Detského fondu OSN (UNICEF) a neziskovej organizácie Save the Children (Zachráňme deti), o ktorej informovala agentúra AFP.

Počet detí v núdzi v krajinách s nízkymi a strednými príjmami sa od začiatku pandémie zvýšil o 15 percent. Celkovo je na svete okolo 1,2 miliardy takýchto detí.

Chudobné deti sú ešte chudobnejšie

Správa UNICEF-u a Save the Children uvádza, že najchudobnejšie deti na svete sa stávajú ešte chudobnejšími a situácia sa v najbližších mesiacoch pravdepodobne ešte zhorší.

Nie je to len chudoba

Obe organizácie vyzvali vlády, aby urýchlene rozvinuli systémy sociálneho zabezpečenia a zlepšili prístup k zdravotnej starostlivosti a dištančnému vzdelávaniu. U detí, ktorým chýba vzdelanie, je podľa Inger Ashingovej zo Save the Children väčšia pravdepodobnosť výskytu nútených prác, predčasných manželstiev i chudoby.

Analýza UNICEF-u a Save the Children vyhodnocovala údaje z viac ako 70 krajín a do úvahy brala to, či majú deti znemožnený prístup k vzdelaniu, liekom, bývaniu, potrave, hygiene a pitnej vode.