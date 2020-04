101-ročná žena prežila pandémiu španielskej chrípky, zdolala rakovinu a teraz porazila aj koronavírus

Angelinu Friedmanovú, ktorá žije v opatrovateľskom domove v mestečku Lake Mohegan v štáte New York, previezli 21. marca do nemocnice na menší lekársky zákrok. Ten však odložili, keď sa zistilo, že má pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 spôsobované novým koronavírusom. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AP.

Žena, ktorá prekonala aj rakovinu, mala niekoľko týždňov občasnú horúčku, ale nakoniec jej 20. apríla vyšiel negatívny test na koronavírus. V pondelok to uviedla televízia WPIX.

„Moja matka pohromy prežije,“ povedala Friedmanovej dcéra Joanne Merolová a dodala: „Má DNA nadčloveka.“

Friedmanová sa narodila na zaoceánskom parníku, ktorý v roku 1918 viezol imigrantov z Talianska do mesta New York. Jej matka zomrela pri pôrode.

