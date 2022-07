10-ročné dievčatko otehotnelo po znásilnení. Interrupciu jej v americkom Ohiu zakázali, musela ísť do susedného štátu

Interrupcie sú v súčasnosti témou vyvolávajúcou mimoriadne vášnivé diskusie. Ľudí pobúrila zmena zákona v Amerike, ale aj prípad, kedy lekári na Malte odmietli vykonať potrat žene, ktorej život sa ocitol v ohrození. Teraz otriasa Amerikou ďalší šokujúci prípad. 10-ročné dievčatko muselo vycestovať zo štátu po tom, čo otehotnelo po znásilnení. Lekári napriek jej veku a okolnostiam potrat vykonať odmietli.

Dievčatko otehotnelo po znásilnení

Len 10-ročné dievčatko v Ohiu otehotnelo po tom, čo bolo znásilnené. Napriek tomu, že bola v 6. týždni tehotenstva, jej lekári odmietli vykonať potrat. Ako informuje portál The Guardian, musela preto vycestovať do Indiany. O prípade sa médiá dozvedeli len 3 dni po tom, čo bol zavedený zákaz vykonávania potratov.

Gynekologička a pôrodníčka Caitlin Bernard z Indianapolisu obdržala telefonát od kolegu z Ohia, ktorý sa špecializuje na maloleté obete násilia a požiadal ju o pomoc. V Indiane zatiaľ vykonávanie potratov zakázané nie je, je však možné, že sa to zmení už počas nasledujúcich týždňov.

Bernardová priznáva, že ona, ale aj jej kolegovia zaznamenali masívny prílev pacientiek z okolitých krajín, kde je vykonávanie potratov úplne zakázané, alebo čelia ženy množstvu obmedzení. Pre Columbus Dispatch sa lekárka vyjadrila, že je ťažké predstaviť si, že už o niekoľko týždňov im nebude schopná pomôcť ani ona.

Prípad 10-ročného dievčatka stavia politikov, ktorí stoja za zákazom potratov, do poriadne nepríjemnej pozície. Snažia sa síce zákaz potratov obhajovať, na druhej strane ale stoja práva žien a práva obetí násilia, akým je aj spomínané dievčatko. Oháňajú sa aj otázkou, prečo teraz nikto nehovorí o zvrátenej a perverznej osobe, ktorá sa dopustila tak ohavného činu, akým je znásilnenie maloletej osoby.

Na znásilnenie a incest sa výnimka nevzťahuje

Mnohí poukazujú na to, že nové ponímanie zákona je v mnohých štátoch plné dier. Napríklad v Južnej Dakote je vykonanie potratu povolené v prípade, ak na to existuje vážny medicínsky dôvod a je ohrozený život tehotnej ženy. Výnimka sa však nevzťahuje na prípady, kedy žena otehotnela následkom znásilnenia alebo incestu.

Štát taktiež zakázal potraty prostredníctvom telemedicíny a zvýšil pokuty hroziace ľuďom, ktorí takéto zákroky vykonávajú bez potrebnej lekárskej licencie. Bez ohľadu na to, čo káže zákon, je nemysliteľné, aby 10-ročné dieťa, ktoré otehotnelo po znásilnení, muselo cestovať za hranice, aby mu lekári mohli pomôcť.

Politici však tvrdia, že pri zmene zákona brali do úvahy aj to, že môže dôjsť aj k takýmto prípadom. Pozornosť verejnosti sa snažia nasmerovať na zločinca, ktorý dievča znásilnil. Na otázku, či by dievča malo dieťa porodiť, odpovedajú, že každý jeden život je vzácny aj keď to, čo sa stalo, je tragédia.