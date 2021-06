Zverejnili rebríček krajín s najvyššou kvalitou života. Slovensko sa do top 20 nedostalo

Hodnotí sa viacero aspektov, dôležité však je, v ktorom meste je kvalita života najvyššia. Prvú priečku tento rok obsadila Kodaň. Hľadí sa na to, aké sú v meste možnosti týkajúce sa bývania, oceňuje sa však aj snaha o zlepšenie životného prostredia.

Hodnotí sa dostupnosť bývania, kultúra, ale aj ekonomika

Ako informoval portál Reuters, Kodaň obsadila prvú priečku v rebríčku miest, ktoré poskytujú najvyššiu kvalitu života. Rebríček každoročne vytvára magazín Monocle, pričom v tradícii pokračuje už od roku 2007. Mesto Kodaň prvú priečku v priebehu tých rokov obsadilo už štvrtýkrát. Po Kodani prvých päť priečok obsadili mestá ako Zürich, Helsinki, Šokholm a Tokio. Minulý rok hodnotenie robené nebolo kvôli pandémii koronavírusu.

Podľa magazínu Monocle je Kodaň skutočne mestom, ktoré sa snaží zvyšovať kvalitu života svojich obyvateľov. Neustále sa usiluje o čistejšie životné prostredie a zdá sa, že mesto presne vie, kam má investovať financie, aby sa rozvíjalo ďalej.

Samozrejme, pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila aj život vo veľkých mestách. Každé z nich muselo v posledných mesiacoch prísť na to, ako sa na nohy postaviť aj po ekonomickej či kultúrnej stránke. Hodnotí sa však nielen ekonomika, ale aj rôzne projekty, do ktorých sa mesto zapája. Sleduje sa napríklad, ako sa mesto stará o svoju zeleň a mestské parky, ako prerozdeľuje prácu, a či je podporovaná akási hrdosť obyvateľov, že žijú práve v danom meste.

Veľký dôraz sa kladie aj na vedenie mesta, na kvalitu a dostupnosť bývania, ale aj to, do akej miery je podporované podnikanie. Mimoriadne dôležitá je bezpečnosť mesta či jeho infraštruktúra. Ak by ste si mohli vybrať ktorékoľvek miesto na svete, kam by ste sa chceli presťahovať vy? A ako vyzerá rebríček?

Najlepšie mestá na rok 2021 podľa rebríčka magazínu Monocle: