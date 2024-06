Zverejnili oficiálne výsledky eurovolieb: Víťazom je Progresívne Slovensko, na druhom mieste je Smer. Republika je tretia

Voľby do Európskeho parlamentu vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 27,81 percenta hlasov. Potvrdil to na dnešnej tlačovej konferencii predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda. Do europarlamentu sa na základe oficiálnych výsledkov volieb prebojovalo celkovo päť politických subjektov.

Na druhom mieste skončil Smer-SD so ziskom 24,76 percenta hlasov a tretia skončila Republika, ktorá získala 12,53 percenta. Kvórum potrebné na účasť v europarlamente ešte prekročili Hlas-SD (7,18 percenta hlasov) a KDH (7,14 percenta).

Volebná účasť v sobotňajších (8. 6.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP) dosiahla 34,38 percenta. Stala sa historicky najvyššou z doterajších piatich eurovolieb v histórii SR.