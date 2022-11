Zverejnili list na rozlúčku strelca z Walmartu, ktorý zabil 6 ľudí. Vraj ho k tomu viedol Satan

Úrady v meste Chesapeake v americkom štáte Virgínia v piatok zverejnili list na rozlúčku zamestnanca hypermarketu Walmart, ktorý v utorok zastrelil šesť osôb a následne spáchal samovraždu. TASR prevzala správu z agentúry AFP.

Strelec Andre Bing (31) pracoval ako vedúci nočnej smeny vo Walmarte v meste Chesapeake, asi 240 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta USA Washington. V liste sa sťažoval na obťažovanie v práci a žiadal Boha o odpustenie.

Miestne úrady v piatok zverejnili odkaz, ktorý našli v strelcovom telefóne. „Prepáč Bože, že som ťa sklamal, nebola to tvoja chyba, ale moja chyba. Obťažovali ma idioti s nízkou inteligenciou a nedostatkom vedomostí. Bol som rovnako vinný a sklamal som svoj manažérsky tím a všetkých, ktorí ma mali radi tým, že som ich presvedčil, že som normálny,“ píše sa v odkaze.

#BREAKING Chesapeake Police released a manifesto from the Walmart manager who shot & killed 6 employees Tuesday.

The note found on his phone says the associates ‘laughed’ and ‘mocked’ him.

He wrote that he would spare one employee who had a ‘special place in his heart.’ @CBS6 pic.twitter.com/86yMMoyBki

— Tyler Layne (@TylerLayneMusic) November 25, 2022