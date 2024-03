Zuckerberga vyjde včerajší výpadok Facebooku a Instagramu draho. O takúto sumu peňazí môže prísť

Keď k tomu došlo, viacerí používatelia sociálnych sietí patriacich spoločnosti Meta si mysleli, že sa do ich účtov niekto nabúral. Ako sa napokon ukázalo, išlo o (takmer) celosvetový výpadok, počas ktorého sa nedalo prihlásiť do používateľských kont sietí Facebook, Instagram, Threads, a niektorým nefungovala ani chatovacia aplikácia WhatsApp. Meta len pár hodín po výpadku vysvetlila, čo nefunkčnosť jej webov a aplikácií spôsobilo. No a teraz počíta straty.

Pochopiteľne, tie finančné, pretože, dá sa predpokladať, že po takmer 2-hodinovom výpadku si to s Facebookom alebo Instagramom veľa ľudí nerozmyslelo a svoje používateľské účty nadobro nezrušilo.

Kybernetický útok to nebol

Z masívneho výpadku sietí spoločnosti Meta si mnohí síce teraz robia žarty, samotnej spoločnosti ale do smiechu nie je. Aplikácie Facebooku, Messengeru, Instagramu, ale aj Threadsu či WhatsAppu totiž včera v podvečerných hodinách náhle prestali fungovať. No a kým niektorí konšpirovali, že ide o veľký kybernetický útok v dôsledku amerických volieb prezidenta, spoločnosť Meta uviedla, že chyba bola na ich strane.

Príčinou bol technologický problém, ktorého spúšťačom boli zmeny, ktoré Meta na svojich platformách musí implementovať z dôvodu splnenia podmienok nového zákona Európskej únie o digitálnych trhoch. Meta musí po novom používateľom svojich platforiem umožniť oddeliť svoje účty na Facebooku a Instagrame, aby sa osobné informácie nedali kombinovať a zacieliť na ne online reklamy.

O koľko peňazí Zuckerberg prišiel?

Samozrejme, zo včerajšieho výpadku má hlavu v smútku najmä Meta, ktorá preň prišla o nemalý balík peňazí, píše web denníka Daily Mail.

Takmer 2-hodinový výpadok totiž spôsobil pokles akcií spoločnosti o 1,5 %, a keďže reklamy na platformách sa pre výpadok nemali komu zobrazovať, Zuckerbergova firma tak prišla o zhruba 100 miliónov dolárov. Pochopiteľne, ide len o odhady finančných odborníkov. Meta totiž mohla prísť o podstatne viac peňazí, konkrétnu sumu strát však s najväčšou pravdepodobnosťou – rovnako ako to bolo pri minulých výpadkoch jej platforiem – nikdy neprezradí.