Zomrela Lily Ebertová, mala 100 rokov: Na TikToku mladých vzdelávala o holokauste, ktorý sama prežila

Vo veku 100 rokov zomrela Lily Ebertová, známa ako preživšia holocaustu, ktorej príbeh sa stal známy, keď hľadala rodinu vojaka, ktorý ju zachránil. Jej život a odolnosť sa stali inšpiráciou pre mnohých, pričom nesmierne dôležitá bola aj jej snaha o zachovanie pamiatky na obete holocaustu.

Pravnuk Lily Ebertovej oznámil, že zomrela vo svojom dome, obklopená členmi svojej rodiny, informovala BBC. Ako 20-ročná bola spoločne so svojou rodinou odvedená do Auschwitz-Birkenau. Jej príbeh sa stal populárny pred štyrmi rokmi, keď sa snažila získať viac informácií o americkom vojakovi, ktorý ju oslobodil z pochodu smrti v Nemecku.

Ebertová mala na platforme TikTok aktívny profil, kde zdieľala svoje osobné príbehy a skúsenosti z holocaustu. Vďaka svojmu zameraniu na vzdelávanie a osvetu dokázala osloviť najmä mladších používateľov. Jej videá sa stali virálnymi a prispeli k zvyšovaniu povedomia o holocaustových udalostiach. Vďaka pravnukovi Dovovi, ktorý jej pomáhal so správou sociálnej siete, mala na TikToku dva milióny sledovateľov.

A message of condolence from His Majesty The King following the passing of Lily Ebert MBE, Holocaust survivor and educator. pic.twitter.com/iL5T2KJj0C

