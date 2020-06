Znečistená je ďalšia rieka aj jazero plné rýb. Z ekologickej katastrofy na Sibíri obvinili riaditeľa elektrárne

Podľa ruského štátneho úradu na ochranu životného prostredia (Rosprirodnadzor) z jednej z nádrží tepelnej elektrárne dodávajúcej elektrinu aj do priemyselnej zóny mesta Noriľsk uniklo 29. mája viac ako 20.000 ton ropných produktov, ktoré sa dostali do riek Daldykan a Ambarnaja, ktoré vtekajú do jazera Piasino. Únik dieselového paliva bol takého rozsahu, že úrady v celom Krasnojarskom kraji vyhlásili stav núdze federálneho významu.

Šéf regionálnej pobočky strany Zelení Sergej Šachmatov uviedol, že odstraňovanie následkov ekologickej havárie bude trvať oveľa dlhšie než úradmi predpokladaných 14 dní. Tvrdí, že pri súčasnom tempe záchranných prác to bude trvať približne šesť mesiacov. Podľa neho sa denne odstráni asi 60 ton znečistenia, pričom sa pracuje nepretržito. Spresnil, že na rieke Ambarnaja ide o mechanický zber nafty z povrchu vody.

Znečistené je aj jazero Piasino

Agentúra Interfax informovala, že v rámci sanácie havárie sa podarilo zozbierať 17.000 metrov kubických ropných produktov. Podľa správ z utorka sa znečistenie okrem riek dostalo už aj do jazera Piasino, bohatého na ryby. Ruská spoločnosť Norilsk Nickel považuje za možnú príčinu veľkej ekologickej havárie rozmŕzanie večne zamrznutej pôdy, permafrostu, keď sa pôda po opornými pylónmi rozmáčala a oporná konštrukcia palivových nádrží stratila stabilitu.

Padlo aj prvé obvinenie

Za porušenie pravidiel ochrany životného prostredia bol v súvislosti s únikom ropných produktov zo zásobníka tepelnej elektrárne neďaleko mesta Noriľsk ležiaceho za severným polárnym kruhom v ázijskej časti Ruska obvinený riaditeľ spaľovacej a turbínovej sekcie. Podľa agentúry Interfax o tom v pondelok informovala hovorkyňa Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) Svetlana Petrenková. Podľa nej sa tím pozostávajúci zo 17 vyšetrovateľov zameriava na identifikáciu ďalších osôb, „ktorých konanie alebo nečinnosť spôsobili nehodu aj rozsiahle environmentálne dôsledky“.

Hovorkyňa poznamenala, že vyšetrovatelia kontrolujú „včasnosť a primeranosť opatrení prijatých príslušnými orgánmi v oblasti civilnej obrany a núdzových situácií na odstránenie následkov nehody“. Doteraz bolo vypočutých vyše 150 svedkov vrátane zamestnancov tepelnej elektrárne a očitých svedkov ekologickej havárie, zamestnancov úradov mesta Noriľsk, regionálneho odboru ministerstva pre mimoriadne situácie a úradníkov regulačných orgánov v oblasti technického dozoru. Prebiehajú stavebné, technické a environmentálne analýzy, dodala Petrenková.

Kontrolujú permafrost

V súvislosti s ekologickou katastrofou, ktorá sa odohrala v Noriľsku, nariadila Ruská generálna prokuratúra vykonať revíziu palivových nádrží postavených na permafroste. V piatok o tom informovala agentúra AFP. Prokuratúra dospela k predbežnému záveru, že minulotýždňovú nehodu zrejme zapríčinilo roztopenie permafrostu, ktorý spôsobil prasknutie betónového základu pod nádržou s motorovou naftou. Nariadila preto komplexné preskúmanie takýchto konštrukcií, aby sa predišlo podobným udalostiam na územiach náchylných na topenie permafrostu.