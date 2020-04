Znásilnili ju a vytiahli vnútornosti z tela. Seriál od Netflixu ukazuje prípad, ktorý začal boj proti násiliu

Seriál s názvom Delhi Crime z dielne Netflixu prináša skutočný prípad, ktorý sa odohral v indickom Dillí v roku 2012. Vyčíňajúci gang má na svedomí zvrátený prípad znásilnenia. Tento incident vyvolal obrovský rozruch v celej krajine ale aj za jej hranicami. Jeho obeť sa stala symbolom boja proti násiliu páchaného na ženách po celom svete.

16. december 2012 sa do histórie zapísal ako deň, ktorý značne zvýšil povedomie ľudí o téme, ktorá je stále tabu. Znásilnenie je trestný čin, ktorý porušuje ľudskú dôstojnosť. Počas svojho života sa s ním alebo so sexuálnym obťažovaním stretne tisíce žien z celého sveta. Iba časť z nich o týchto zážitkoch dokáže hovoriť a priznať sa s nimi verejnosti a ešte menej z nich sa z tohto šoku dostane. Aj práve preto zostáva množstvo z týchto činov nepotrestaných.

Dievča si útok odnieslo tvrdšie

Pri incidente, ktorý sa odohral v roku 2012, to bolo inak. Pár mladých tínedžerov sa po ceste z kina snažil dostať domov autobusom. Táto bežná cesta sa však v istom momente zmenila na nočnú moru, ktorá navždy zmenila životy obom z nich. Nastúpili do autobusu, kde sedelo ďalších päť cestujúcich a šofér. Autobus počas cesty zastal na tmavom opustenom mieste. Muži spolu so šoférom zbili dvojicu tyčou, následne dievča všetci šiesti znásilnili. Napokon tyčou porušili aj jej vnútorné orgány a vytiahli ich z nej.

Polícia našla pár ležiaci nahých v kanáli pri ceste. Rozhodla okamžite konať a zvolala najlepších ľudí aby prípad vyšetrili a vinníci dostali zaslúžený trest. Mladík po útoku skončil iba s menšími poraneniami, dievča však bojovalo o svoj život a na bolestivé zranenia zomrelo po dvoch dňoch v nemocnici. V Indii platí zákon, podľa ktorého sa pri podobných činoch nesmie médiám uviesť pravé meno obete. Mladé dievča sa tak dostalo do povedomia pod prezývkou Nirbhaja, čo v slovenčine znamená nebojácny.

Verejné protesty priniesli zmenu

Kontroverzné znásilnenie vyvolalo v krajine búrlivé protesty, ktoré napokon priniesli pozitívne zmeny. Zaviedli napríklad infolinku, na ktorú môžu ženy 24 hodín denne volať,v prípade, že sa stretnú s násilím. Zmenil sa aj pohľad na tieto prípady a stali sa závažnými trestnými činmi, ktoré vyšetrovali najlepší odborníci. Rodina obete založila o rok neskôr organizáciu, ktorá pomáha ženám postihnutým násilím.

Dobré dievčatá zostávajú v noci doma

Príbeh Nirbhayi zasiahol celú Indiu. Novinári sa ešte aj niekoľko mesiacov po jej krutom znásilnení venovali tejto téme a snažili sa bojovať proti tomuto druhu násilia. O päť rokov neskôr, v roku 2017, uverejnil India Times trojicu rozhovorov s ľuďmi, ktorí sa zúčastnili miestnych verejných protestov roku 2012. Otázka bola jednoduchá. Pýtali sa ich, ako ich táto udalosť ovplyvnila. 29 ročná novinárka Sania Ahmad odpovedala, že ani po rokoch sa neodváži vyjsť von po 21. hodine.

Filmár Ram Devineni priznal, že podľa Nirbhaji vytvoril superhrdinku. Okrem toho priblížil atmosféru protestov, na ktorých sa opýtal policajného dôstojníka na tento incident, prečo podľa neho ku nemu došlo. „Dobré dievčatá nechodia v noci von.“ Povedal spôsobom, ktorý obviňoval samotné dievča z toho, čo sa jej stalo.

India patrí aj dnes medzi krajiny, v ktorých sú ženám upierané niektoré z ľudských práv a zastávajú popri mužoch nižšiu funkciu v spoločnosti. Je dôležité na túto tému upozorňovať a všetkými možnými prostriedkami pomôcť k zlepšeniu situácie.

Seriál Delhi Crime sa zaoberá vyšetrovaním kontroverzného prípadu a ukazuje členov polície, ktorí sú za každú cenu rozhodnutí prípad správne vyšetriť. Vyslúžil si kladné divácke hodnotenia, a to 86% na ČSFD a na IMDb 8,5/10.

nirbhayajyotitrust.org, Netflix