Známy slovenský reťazec zaviedol unikátnu novinku: Po novom si vďaka nej nakúpite lepšie a šetrnejšie

V najbližších týždňoch nastane, takpovediac, nákupné šialenstvo. Ľudia vo veľkom nakupujú vianočné darčeky, pričom rýchlou, jednouchou a pohodlnou alternatívou sú online nákupy. Viete však, koľko materiálu sa použije pri balení každej vašej objednávky? Mobilonline preto prichádza so skvelou alternatívou. Zákazníkom umožňuje využiť tzv. Ekobox.

Nakupujte šetrnejšie

Poznáte to, príde vám domov balík, otvoríte ho a možno zistíte, že krabica je omnoho väčšia, než bolo vzhľadom na tovar potrebné. Okrem toho, celé minúty sa prehrabávate pokrčeným papierom či ďalšími výplňami, ktorými je krabica naplnená, kým sa k tovaru vôbec dostanete. Jasné, tovar je potrebné chrániť čo najlepšie, no teraz sa musíte všetkého toho kartónu a plastu zbaviť. Pre prírodu to nie je ideálne, nehovoriac o tom, koľko balíkov doručia kuriéri v najbližšom období.

Slovenský reťazec Mobilonline preto prichádza s jedinečným riešením, tzv. Ekoboxom. Cieľom Ekobboxu je ušetriť čo najviac obalových materiálov, posielať zásielky ekologicky a pomôcť tak prírode. Na zatvorenie Ekoboxu dokonca nie je potrebná ani len lepiaca páska.

Funguje to jednoducho. Ak si niečo objednáte prostredníctvom Mobilonline, vaša objednávka bude zabalená a odoslaná vo vratnom Ekoboxe. Ten jednoducho pri nákupe vložíte do košíka, pričom sa k nákupu priráta zálohová platba. Ekobox si potom môžete ponechať, alebo ho v ktorejkoľvek predajni Mobilonline vrátiť, pričom vám bude vrátený zálohový poplatok 5 eur.

Výhodnejšie telefóny

Ekobox je opakovane použiteľná prepravka vyrobená z recyklovaného plastu, ktorú Mobilonline vyrobila v spolupráci so spoločnosťou BITO Skladovacia technika, ktorá je klimaticky neutrálna a bez uhlíkovej stopy. Približné rozmery Ekoboxu sú 30 cm na dĺžku, 20 cm na šírku a 15 cm na hĺbku. Po celom Slovensku nájdete viac ako 50 prevádzok Mobilonline. Eko sú v nich však nielen Ekoboxy. Reťazec sa totiž môže pýšiť niekoľkými eko predajňami. Až 80 % materiálu, z ktorého boli vybudované, je recyklovaného. A takýchto predajní v budúcnosti istotne pribudne ešte viac.

Samozrejme, reťazec pracuje aj s ďalšími eko vychytávkami, ktoré uľahčia život vám, ale aj prírode. Mobilonline je najväčším výkupcom mobilných zariadení na Slovensku. Preto, ak máte doma alebo vo firme mobilný telefón, tablet, smart hodinky alebo smart náramok, ktoré nepoužívate a chceli by ste ich predať, niet nad čím uvažovať. Zákazníci si následne môžu kúpiť opravené a repasované telefóny či iné zariadenia, ktoré fungujú ako nové, no sú za výhodnejšiu cenu.

Poškodené a nefunkčné telefóny, tablety, smart hodinky a smart náramky sú zodpovedne recyklované. Z telefónov, ktoré sa nedajú opraviť a viac používať, vznikajú v rukách umelca Jozefa Stančíka umelecké diela, ktoré následne putujú do múzeí.

Kvalitnejší život v mestách

Tento rok si spoločnosť Mobilonline pripísala na konto zaujímavé prvenstvo. Ako prvá firma na Slovensku totiž prináša ekologický mobilný telefón, tzv. Ekofón. Tlačidlový mobil je vyrobený z recyklovaného ekoplastu. Na jeho výrobu sa používajú materiály, ktoré by inak skončili na skládkach.

Aj keď už dávno svet ovládli dotykové smartfóny, tlačidlové telefóny majú svoju pevnú fanúšikovskú základňu a celkom isto si ju nájdu aj Ekofóny. Navyše, Ekofón vás vyjde ešte lacnejšie ako obyčajný tlačidlový telefón. Ak si ho kúpite, dostanete ho namiesto klasického balenia v sáčku, ktorý už predtým bol aspoň raz použitý. Dokonca aj potlač je eko. Súčasťou balenia je rovnako ekologický kábel na nabíjanie.

Mobilonline aktívne podporuje aj biodiverzitu. Spoločnosť pravidelne vysádza zeleň, ktorá dlhodobo zvyšuje kvalitu života v meste. Osádza tiež vtáčie búdky, či hmyzie domčeky. V roku 2024 dokonca plánuje na strechu centrálnej budovy umiestniť aj včelie úle. Navyše, 100 % energie získava centrálna budova vďaka fotovoltaickej elektrárni a solárnym panelom.