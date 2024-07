Známa speváčka podala počas hymny priam otrasný výkon. „Nebudem klamať, bola som opitá,“ priznala sa

Internet obletel hrozný spevácky výkon americkej country speváčky Ingrid Andress, ktorá mala pred exhibičným bejzbalovým zápasom v meste Arlington v Texase zaspievať americkú hymnu. Podala však taký zlý výkon, že sa okamžite stala hitom internetu. Ako sa ukázalo, za jej zlým výkonom treba hľadať vážne problémy s alkoholom, píše The Guardian.

Ospravedlnila sa

Ingrid Andress bola štyrikrát nominovaná na ocenenie Grammy a dalo by sa preto očakávať, že zaspievať hymnu nebude pre ňu žiadny problém. V alkoholickom opojení to ale speváčka nezvládla a diváci na štadióne si zakrývali uši. Mnohí to dokonca považujú za najhoršie zaspievanú hymnu všetkých čias. Skutočnými hrdinami sú ale hráči, ktorí po celý čas dokázali udržať vážne pohľady, hoci je zrejmé, že nevedeli, či sa majú smiať, alebo plakať.

Ingrid Andress performs the national anthem at the Home Run Derby. pic.twitter.com/WgPCfqPPZY — Pop Base (@PopBase) July 16, 2024

K incidentu sa následne prostredníctvom svojho Instagramu vyjadrila aj samotná speváčka. „Nebudem vám klamať, včera som bola opitá. Dnes sa prihlásim na liečenie, aby sa mi dostalo pomoci, ktorú potrebujem. Včera v noci som to nebola ja. Ospravedlňujem sa MLB, všetkým fanúšikom a tejto krajine, ktorú tak milujem,“ napísala tridsaťdvaročná Ingrid Andress.