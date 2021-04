Zmluva s Ruskom by mala byť zverejnená, vyhlásila prezidentka. O dôvodoch vrátenia dávok Matovič zavádzal

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský doniesol v utorok prezidentke Zuzane Čaputovej zmluvu o dodávke ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko. Prezidentka sa oboznámila s jej obsahom.

Ako už vieme, povolenie, ktoré k Sputniku V vydal bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí, nebolo vydané k vakcíne, ktorá sa nachádza na Slovensku. Podľa ministra zdravotníctva sa u nás nachádza jednodávkové balenie, no povolenie od Krajčího sa vzťahovalo na trojdávkové balenie.

Vyhlásenie prezidentky

Prezidentka dnes verejne vystúpila so svojim vyhlásením. Po preštudovaní zmluvy ide podľa nej o zmluvu, ktorá by mala byť zverejnená. Ten, kto ju uzavrel má urobiť všetky kroky, aby sa tak v najbližších dňoch stalo. Bližšie však nešpecifikovala, kto je pod zmluvou podpísaný, či je to Igor Matovič alebo bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí.

So zmluvou si vyžiadala list od ruskej strany zo 6. marca, ktorá požiadala o vrátenie vakcín. “Dôvodom na vrátenie malo byť testovanie vakcín ŠÚKLom.” Tak to bolo prezentované ministrom financií Igorom Matovičom na tlačovej besede. “Toto tvrdenie nie je pravdivé, dôvodom bola iná skutočnosť,” dodala prezidentka.

Dôvodom požiadavky na vrátenie nebolo, že dal Štátny ústav pre kontrolu liečiv testovať vakcínu necertifikovanému laboratóriu. O zverejnení zmluvy rozhodne ministerstvo zdravotníctva. „Je na tom, kto tú zmluvu uzavrel, aby k tomu spravil príslušné kroky. Cieľ vlády zabezpečiť ďalšiu vakcínu považujem za správny, nesmie však byť v rozpore s bezpečnosťou vakcíny,“ dodala prezidentka. Celé znenie vyhlásenia si môžete pozrieť na videu.

Matovič tvrdil, že vakcíny máme vrátiť kvôli stanovisku ŠÚKL

Súčasný minister financií a bývalý predseda vlády Matovič v súvislosti s rokovaním o Sputniku V naznačil, že slovenské inštitúcie – Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) i Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) svojím postupom zapríčinili hnev ruskej strany, ktorá chce zakúpené vakcíny vrátiť. Matovič povedal, že Rusi sa cítia byť mimoriadne poškodení tým, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zveril posúdenie vakcíny Sputnik V neregistrovanému laboratóriu, ktorého výsledky narušili reputáciu vakcíny po celom svete.

ŠÚKL deklaroval, že nebol nikým zodpovedným za dovoz vakcíny Sputnik V upozornený na to, že by malo testovanie v SAV údajne porušovať utajenú zmluvu s ruským výrobcom. BMC SAV uviedlo, že realizovalo skúšky vakcíny Sputnik V na základe písomnej žiadosti bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího.

Vedecký riaditeľ Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) Juraj Kopáček žiada ministra financií Matoviča o verejné ospravedlnenie za poškodenie mena BMC SAV a poníženie práce vedcov, a to mimoriadne nevhodným spôsobom. Vedcov a štátnych inštitúcií sa zastal aj hlavný hygienik SR Ján Mikas. Aj on považuje Matovičove vyjadrenia za neadekvátne. V rozhovore pre denník SME vyjadril presvedčenie, že ŠÚKL postupoval správne a urobil v rámci svojich kompetencií a možností maximum.