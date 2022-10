Bol zúfalo osamelý a hanbil sa. Dahmer novinárke prezradil, prečo jedol časti tiel svojich obetí

Odborníci, novinári, ale aj laici sa dlhodobo snažia pochopiť konanie sériových vrahov. Inak to nebolo ani v prípade Jeffreyho Dahmera. V rozhovore novinárke prezradil, prečo mu nestačilo obete len zavraždiť, ale mal nutkanie jesť časti ich tiel.

Bol zúfalo osamelý

Po tom, čo Jeffrey Dahmer pripravil o život 17 mužov, zaradil sa medzi najslávnejších sériových vrahov. Ako informuje portál LADbible, so svojimi obeťami robil nepredstaviteľné veci, z ktorých sa dvíha žalúdok. Uchýlil sa k nekrofílii, ale aj ku kanibalizmu.

V čase, keď už bol za mrežami, sa novinárke Nancy Glass podarilo urobiť s monštrom z Milwaukee rozhovor. Novinárka priznala, že na prvý pohľad pôsobil Dahmer ako úplne obyčajný človek, bolo ťažké uveriť, že by bol naozaj schopný všetkých tých zverstiev, ktoré vykonal. Práve to na ňom bolo podľa nej nesmierne desivé.

Podľa Nancy bol Dahmer zúfalo osamelý, čo zrejme prispelo k tomu, že svoje obete nielen vraždil, ale aj jedol časti ich tiel. „Povedal, že sa časti ich tiel rozhodol jesť preto, lebo chcel, aby sa navždy stali jeho súčasťou. Bol taký zúfalý, osamelý a hanbil sa za to, že je homosexuál,“ vysvetľuje Nancy.

Podľa novinárky ho k tomu viedlo aj to, že mal problematický vzťah so svojou matkou. Tá údajne nikomu nechcela dovoliť, aby sa Dahmera dotýkal. Jedinú výnimku tvorili počas jeho detstva prípady, keď mu mal niekto vymeniť plienku. Jedenie ľudí, aby sa navždy stali jeho súčasťou, je podľa Nancy ťažké pochopiť. V konečnom dôsledku je však nepochopiteľné všetko, čo svojim obetiam urobil.

Dahmer chcel podľa novinárky zomrieť

Nancy dodáva, že rozhovor s Dahmerom zvládla len vďaka tomu, že po celý čas si od neho udržiaval profesionálny odstup. Snažila sa správať sa k nemu tak, ako by sa správala ku komukoľvek inému. Verí, že jej prácou je klásť profesionálne otázky a nesúdiť, a to bez ohľadu na to, či sa rozpráva s politikom alebo s vrahom.



Dodáva, že s Dahmerovou rodinou bola v kontakte niekoľko rokov, dokonca sa s nimi zoznámila skôr, ako sa osobne stretla s Jeffreym. Lionel Dahmer, Jeffreyho otec, trval na tom, že si na svojom synovi nikdy nevšimol nič podozrivé a netušil, že s ním niečo nie je v poriadku.

Dahmer vraj neskôr priznal, že ho mrzí, čo urobil. Podľa Nancy je to však ale psychopat, ktorý ani len nepozná význam tých slov. Na záver dodáva, že Dahmer podľa nej chcel zomrieť. Za mrežami celú noc prebdel a celé dni prespal, lebo sa nemohol venovať svojej vášni. Spoluväzňov napokon provokoval dovtedy, kým ho v roku 1994 jeden z nich neubil na smrť kovovou tyčou.