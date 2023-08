Zlom v prípade postrelenej Mišky: Inšpekcia urobila dôležitý záver, rozhodla, či išlo o pracovný úraz

Pred takmer pol rokom inštruktor Vladimir Šeparnev postrelil kadetku Mišku. K udalosti došlo v stredu (1. 3.) krátko po 16-tej v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. Študentku Mišku vtedy so zraneniami previezli do nemocnice. Miška vtedy utrpela vážne zranenia s doživotnými následkami.

Ako informuje portál Aktuality, až doteraz nebolo jasné, či ministerstvo incident vyhodnotí ako pracovný úraz. Akadémia tvrdila, že Miška bola postrelená pri voľnočasovej aktivite. Ak by sa to potvrdilo, kadetka by nemala nárok na žiadnu kompenzáciu od štátu. V prípade ale nastal zlom. Útvar kontroly úradu inšpekčnej služby vyhodnotil zranenie ako pracovný úraz.

„Z dôvodu, že nadriadený nevyhodnotil úraz kadetky Policajného zboru a nepostupoval podľa zákona a interných predpisov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, je dodatočne povinný vypracovať záznam o registrovanom služobnom úraze,“ napísal tlačový odbor pre Aktuality.

To znamená, že postrelenej Miške by mala zo zákona prináležať náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, preplatenie nákladov spojených s liečením, jednorazové mimoriadne odškodnenie aj náhrada platu každý mesiac až do dôchodku, dodáva portál.