Živnostníci si od nového roka priplatia viac, než sa čakalo: Takúto sumu zaplatia za odvody

Od nového roka sa zvýšia zdravotné odvody pre zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a tzv. samoplatiteľov. Zvýšia sa napokon iba dočasne, a to do konca roka 2027.

Sadzba poistného pre zamestnávateľa sa má zvýšiť z 10 na 11 percent vymeriavacieho základu, ak zamestnávateľ zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného sa má upraviť z 5 na 5,5 percenta. V prípade SZČO a samoplatiteľov sa má sadzba zvýšiť zo 14 na 15 percent, ak ide o SZČO so zdravotným postihnutím zo 7 na 7,5 percenta z vymeriavacieho základu.

Koľko zaplatia živnostníci a SZČO?

V prípade, keby sa konsolidačné opatrenia neschválili, živnostníci by od 1. januára platili minimálne 307,41 eura, po novom budú teda odvádzať dokopy 313,93 eura mesačne, ide o sumu za zdravotné aj sociálne poistenie, informuje Finsider.

Mesačné platby do zdravotnej poisťovne budú po zvýšení pre živnostníkov predstavovať 15 percent z vymeriavacieho základu. Minimálne preddavky budú v sume 97,80 eura mesačne, pred schválením opatrení bola suma vyrátaná na 91,28 eura mesačne. Momentálne platia pritom 84,77 eura.

Vymeriavací základ

Nové sumy určuje vždy priemerná mzda spred dvoch rokov, ktorá podľa Štatistického úradu SR dosiahla úroveň 1 304 eur mesačne. Vymeriavací základ sa tak zo súčasných 605,50 eura zvýši na 652 eur mesačne, z tejto sumy sa podľa percentuálnej sadzby platia najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne, ako aj do sociálnej poisťovne. Poistné v novej výške bude treba zaplatiť najneskôr do 8. februára budúceho roka, živnostníkov by o tom poisťovne mali informovať.