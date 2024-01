Zima tak skoro neskončí: Tlaková níž, ktorá sa nachádza nad Pobaltím, výrazne ovplyvní počasie na Slovensku

Na severnom, severozápadnom i časti stredného Slovenska sa môžu v priebehu nedele vytvárať na cestách snehové jazyky a záveje. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe prvého stupňa.

Na horách stredného a severného Slovenska naďalej platí výstraha pred silným vetrom. „V polohách nad 1500 m môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 – 135 kilometrov za hodinu,“ spresňuje web SHMÚ.

V okrese Poprad očakávajú tiež počas nedele vietor, ktorý môže ojedinele dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu, v nárazoch 65 – 75 kilometrov za hodinu. Výstraha platí do 15.00 h.

Na juhovýchodnom Slovensku v okresoch Michalovce a Trebišov bez Roňavy pretrváva výstraha pred povodňami v súvislosti so stavom na vodných tokoch Latorica a Bodrog.

Naďalej platí upozornenie na smogovú situáciu v Jelšave. Naopak, upozornenie na smog v oblasti Čadce a Oščadnice v sobotu (13.1.) SHMÚ zrušil.

Počasie ovplyvňuje tlaková níž

Počasie ovplyvňuje tlaková níž, ktorej stred sa nachádza nad Pobaltím a okolo tejto tlakovej níže bude do našej oblasti z oblasti Severného mora prúdiť studený a vlhký vzduch, informuje iMeteo.

„Vyhliadka na nasledujúci týždeň naznačuje, že by malo pokračovať chladnejšie počasie. Teploty by mali byť pod úrovňou dlhodobého normálu, no k miernej zmene by malo dôjsť vo štvrtok,“ píše portál vo svojej predpovedi.

„Predbežne to vyzerá na krátkodobé, no pomerne prudké oteplenie, ktoré by mohlo dokonca priniesť aj dážď. Následne by sa však malo opäť ochladiť,“ dodáva iMeteo.