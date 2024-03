Zima sa na Slovensku opäť hlási o slovo: Po jarných búrkach prichádzajú tuhé mrazy, na niektorých miestach napadne aj sneh

V priebehu tohto týždňa sa počasie stihlo niekoľkokrát zmeniť. Zažili sme teplé počasie, aj prvú jarnú búrku a prišli aj mrazy. Vyzerá to tak, že sa na naše územie vracia zima a v najbližších hodinách sa dočkáme aj snehu.

Zmenu počasia, ktorá nás čaká, podľa iMeteo predpovedajú aj búrky, ktoré sa na Slovensku v priebehu uplynulých hodín vyskytli.

Prechod bude krutý

Búrky sa u nás vyskytli už v utorok. Na východnom Slovensku bolo zaznamenaných viac ako 600 bleskov.

V noci nás však čaká iný extrém. Ako informuje portál, od severovýchodu sa k nám počas dňa posúvala chladná vzduchová hmota, ktorej prítomnosť sa už stihla odraziť aj na teplomeroch. Na severe a východe Slovenska teploty klesli pod +5 °C a na Orave sa udržali len kúsok nad nulou.

„Počas noci prítomnosť studeného vzduchu pocítime na teplotách na celom Slovensku. Do rána klesnú na +5 až 0 °C a na mnohých miestach treba počítať s prízemným mrazom,“ upozorňuje iMeteo.

Mráz zatiaľ nepredstavuje problém, avšak teploty vo výške dvoch metrov, ktoré možno očakávať na severe a v údoliach už áno. Do rána by totižto mali klesnúť až k -5 °C. To môže vážne uškodiť rozkvitnutým stromom aj rastlinám. Najchladnejšie má byť na Orave, Spiši a Liptove.

Zima pretrvá

Mrazy nebudú jediná zmena, ktorá Slovensko zasiahla. Už dnes v noci možno očakávať snehovú nádielku. Už teraz sa na niektorých miestach vyskytujú zrážky, ktorých skupenstvo sa postupne s klesajúcimi teplotami bude meniť.

Sneh môže prekvapiť okresy najmä na severe a to aj pod 500 metrov nad morom. Sneh by podľa predpovedí mohol napadnúť na Spiši aj na Gemeri, najväčšia pravdepodobnosť je však na Orave, severovýchode a v okolí Tatier.

Ako ďalej predpovedá iMeteo, v noci by mohlo padnúť až 7 centimetrov snehu a počas štvrtka by to mohli byť ďalšie 3 centimetre.