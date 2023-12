Ženu v Prahe takmer okradli o 100-tisíc, zachránila ju táto vec. Ak pôjdete do mesta, zvýšte opatrnosť pred zlodejmi

V českej metropole sa nachádza množstvo ľudí aj počas celého roka, no v období Vianoc je ich ešte viac a s tým je spojený aj nárast kriminality. Dajte si preto dobrý pozor na vreckárov, píše TN.

Prahu navštívia ročne milióny turistov, ktorých do hlavného mesta našej susednej krajiny láka hrad či Karlov most. Praha je, žiaľ, známa aj ako veľkomesto, na ktorého najrušnejších miestach dochádza ku krádežiam a iným zločinom, čím sa, samozrejme, neodlišuje od iných veľkomiest s vysokou koncentráciou ľudí a najmä turistov.

Tento prípad sa síce netýka až tak priamo turistov, no určite je veľkým výstražným znakom pre každého, kto sa v týchto dňoch rozhodne navštíviť centrum Prahy. Nedávno sa stalo jednej žene, že takmer prišla v prepočte o 4-tisíc eur. 57-ročná pani sa rozhodla ísť do mesta na vianočné nákupy, ktoré sa však mohli skončiť omnoho horšie, ako plánovala.

Nárast registruje aj polícia

Peňaženku s približne 100-tisíc českými korunami mala v ruksaku a ten niesla na chrbte, pričom v jeden moment si uvedomila, že jej ho prehľadávajú cudzí ľudia. Muž a žena boli typickí vreckári, ktorých sa v tomto období objavuje na rušných miestach, ako v električke či v metre, stále viac.

Poškodená si to všimla, ruksak prehodila na prednú stranu tela a zalarmovala políciu, ktorá napokon pár chytila. Aj pražskí policajti tvrdia, že pred Vianocami a v období okolo vianočných sviatkov je počet zadržaných zlodejov a vreckárov vyšší, než obvykle. Vyzývajú preto ľudí, aby si dali extrémny pozor na to, kde a koľko peňazí so sebou nosia len tak po vonku.