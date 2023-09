Ženu šokovalo, že sa maslo natiera na pečivo: Zdieľala bizarné video, je ako z iného sveta, Európania len krútia hlavami

Podľa mnohých cestovateľov je USA úplne iný svet a tamojší životný štýl sa s tým európskym vo veľa aspektoch nedá porovnávať. V súčasnosti sa však na sociálnej sieti TikTok rozšíril veľmi bizarný trend, ktorý prekvapil asi všetkých Európanov. Ide totiž o natieranie masla na pečivo, uvádza portál Unilad.

Európania len krútia hlavami

Američanka Amanda Rollins momentálne žije v Paríži a jej tiktok sa stal virálnym vďaka videu, v ktorom svojich, predovšetkým amerických sledovateľov, oboznamuje s „čudným spôsobom“ používania masla v Európe. Podľa jej slov by tento spôsob mohol byť pre nich zaujímavý. Ak by ste očakávali niečo špeciálne, asi vás sklameme. Ide totiž o úplne banálnu vec – natieranie masla na sendvič, prípadne iné dostupné pečivo.

Vo videu Amanda hovorí: „Napadlo mi, že Francúzi robia so sendvičmi niečo veľmi zvláštne, čo vám chcem ukázať. To, čo robia, je ako klasický sendvič. Je to šunka, syr a maslo,“ ukazuje sledovateľom Američanka. „Tento koncept je pre mňa úplne nový a musím povedať, že sa mi páči,“ dodáva. Kým mnohí Američania v komentároch neskrývali nadšenie nad novým potravinovým „hackom“, Európania boli šokovaní.

„Na čo používajú v USA maslo, ak nie na vkladanie do sendvičov? Som úplne zmätený,“ napísal jeden z používateľov. Zmätenie vyjadrili aj stovky ďalších ľudí z celej Európy, ku ktorým sa virálne video dostalo. Nuž, podľa všetkého nás Američania stále majú čím prekvapiť a platí to aj pre úplne obyčajné veci, či činnosti. Z natierania masla na pečivo sa stal dokonca TikTok trend.