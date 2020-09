Žene s koronavírusom hrozí 10 rokov väzenia po tom, ako nakazila najmenej 23 ľudí

Americká vojenská pracovníčka v Nemecku môže byť dokonca uväznená po tom, ako napriek príznakom, ktoré pociťovala, chodila po baroch čím ohrozovala iných ľudí.

Nemecké médiá uvádzajú Američanku pod menom Yasmin. Táto žena mala nakaziť najmenej 23 ľudí, pričom svojou nezodpovednosťou mohlo prísť do kontaktu s vírusom až 710 ľudí, uvádza portál LadBible.

Teraz sa miestne úrady snažia otestovať všetkých ľudí, ktorí sa nachádzali v bare, kam v meste Garmisch-Partenkirchen zavítala aj Yasmin.

26-ročná žena sa vrátila z dovolenky v Grécku. Keďže pociťovala bolesť v krku bola testovaná na nový koronavírus, avšak namiesto toho, aby sedela doma a čakala na výsledky testu, išla na párty.

