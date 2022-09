Ženám zaplatili 20 dolárov, aby o sebe uverejnili video. Ľudia sú šokovaní z toho, na čo YouTube slúžil pôvodne

Mnohí si dnes už bez YouTubu život predstaviť nedokážu. Zapíname ho denne, aby sme si vypočuli obľúbené pesničky alebo zabili čas zábavnými či náučnými videami. Vedeli ste však, že kedysi mal slúžiť ako zoznamovacia platforma?

Mal slúžiť ako platforma na hľadanie partnera

Snáď neexistuje na svete človek, ktorý by pri surfovaní na internete nenatrafil na YouTube, denne web navštívia milióny ľudí. Ako píše portál Unilad, je to najväčšia platforma na zdieľanie videí na svete. Nájdete tu náučné videá, bizarnosti trvajúce celé hodiny, ale aj filmy či seriály. YouTube sa dokonca pustil aj do tvorby vlastného televízneho obsahu.

Každú minútu pribudnú na YouTube stovky hodín nového obsahu a je ťažké predstaviť si, že by dnes existoval internet bez tejto webovej stránky. YouTube však pôvodne vznikol s celkom iným zámerom a ľudia sú z toho šokovaní.

Platforma bola do prevádzky spustená 14. februára v roku 2005 a mala slúžiť ako zoznamka. Ľudia sem mali nahrávať videá o sebe, ktorými by oslovili potenciálnych partnerov. Vo videu mali zároveň popísať, ako podľa nich ideálny partner vyzerá.

Ženám zaplatili 20 dolárov

Spoluzakladateľ webu Steve Chen dúfal, že sa z toho stane akási reality šou. Veril, že ľudí bude zaujímať milostný život iných. Ešte v roku 2016 počas konferencie SXSW priznal, že počas prvých dní nikto nemal odvahu nahrať na YouTube video o sebe či o svojej ceste za láskou. Zakladatelia museli nájsť niekoľko žien a zaplatiť im 20 dolárov, aby o sebe natočili a uverejnili video. Ani toto však zoznamku na YouTube nerozbehlo tak, ako dúfali.

Až o dva mesiace neskôr sa na platforme objavilo video, ktorého súčasťou bol aj ďalší zo zakladateľov, Jawed Karim, nachádzajúci sa v zoologickej záhrade v San Diegu. Video nazval Ja v zoo a znie to síce neuveriteľne, no odvtedy video nazbieralo už viac ako 244 miliónov videní. Aj keď sa dnes YouTube teší značnému úspechu, ako zoznamovacia platforma teda na plnej čiare zlyhal.

Rok a pol po uverejnení prvého videa YouTube odkúpil Google za 1,65 miliardy dolárov. Dnes je po Googli druhým najnavštevovanejším webom vôbec a ročne zarobí miliardy dolárov.