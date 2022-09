Žena zaspala s otvorenými ústami a pes jej do nich vykonal veľkú potrebu. Museli ju na tri dni hospitalizovať

Lekári si niekedy vypočujú neuveriteľné príbehy o tom, čo sa pacientom stalo. Do tejto kategórie by sme pokojne mohli zaradiť aj to, čo sa stalo žene menom Amanda Gommo. Tá sa starala o svoju čivavu, ktorá mala črevné problémy. A udialo sa niečo, z čoho sa vám môže obrátiť žalúdok.

Hnačka do úst

51-ročná Amanda zo Spojeného Kráľovstva zažila nechutnú príhodu. Keď si doprala popoludňajšiu siestu, jej čivava menom Belle, ktorá akurát trpela hnačkami, vykonala veľkú potrebu priamo do jej otvorených úst, uvádza portál IFL Science.

„Popoludňajšiu siestu som mala ako každý deň. Odrazu som však pocítila, že mi niečo strieka do úst,“ povedala Amanda. Okamžite utekala do kúpeľne, aby si to zmyla. V sprche bol akurát jej syn, a tak si medzitým stihla urobiť selfie.

Nakazila sa od psa

„Bolo to nechutné, celé hodiny som potom vracala, nemohla som tú pachuť dostať z úst,“ povedala. Problémy sa ale u Amandy tým iba začali. Rýchlo dostala hnačky a bola nútená zavolať záchranku. Poradili jej, aby pila veľa vody. Keďže sa jej symptómy po dvoch dňoch stále zhoršovali, ako píše portál Kossy Derrickent, bola prijatá do nemocnice v Bristole, kde jej dali infúzie.

Diagnostikovali jej gastrointestinálnu infekciu, ktorá bola spôsobená tým, že jej do úst pes s hnačkou vykonal potrebu. V nemocnici napokon Amanda strávila tri dni, kde ju pozorovali a rehydratovali, keďže kvôli vracaniu a hnačkám stratila veľa tekutín.

Napokon ju prepustili v dobrom stave a rovnako ako ona, aj čivava, ktorá to celé spôsobila, sa uzdravili.

„Odpustila som Belle jej malú nehodu a stále ju milujem z celého srdca. V budúcnosti ale budem určite viac myslieť na to, v akej polohe spím,“ uzatvára celú príhodu už poučená Amanda.