Začalo to tajomným otvorom na prízemí. Neskôr žena objavila v prenajatom dome spleť tajných chodbičiek

Na Slovensku sa to síce bežne nestáva, ak vôbec aj, no zdá sa, že americké mestá sú plné rodinných domov s tajnými miestnosťami, o ktorých existencii nevedia ani samotní majitelia nehnuteľností. Jeden podobný dom si prenajala aj používateľka sociálnej siete TikTok. Zostala šokovaná, keď nazrela do jedného z otvorov v podlahe na prízemnom podlaží domu. To, čo následne totiž našla, nečakala ani v tom najdivokejšom sne.

Samozrejme, o svojich objavoch v prenajatom byte sa rozhodla používateľka TikToku s menom J Babii pochváliť aj prostredníctvom videí. A už prvým zverejneným nesmierne zaujala. Ako píše portál Unilad, jej fanúšikovia boli doslova závislí od ďalších a ďalších pokračovaní príbehu s tajnými miestnosťami, ktoré v dome objavovala. Čo však šokuje najviac, je fakt, že ani samotní majitelia nehnuteľnosti nemali o tajných chodbičkách ani potuchy.

Najskôr jeden malý otvor, potom celá sieť tajných chodieb

Vôbec prvé video odvážnej mladej ženy odhalilo tajomný otvor v podlahe na prízemí domu. Najskôr doň nahliadla len zbežne a všimla si pár topánok, ktoré jej nepatrili. Keď však nabrala odvahy viac, rozhodla sa, že otvor preskúma lepšie, keďže si všimla, že vedie do nejakej malej tajnej chodbičky. To bol však len začiatok.

Keď do otvoru preliezla, našla v ňom kancelárske pripináčiky a na jednej zo stien dokonca aj správu. Ako sa ukázalo, objavila spletitú sieť tajných malých priestorov, ktoré viedli do okolia celého domu. Záhada tak naberala každým novým videom na obrátkach.

Prvá tesná šachta viedla samostatným otvorom do miestnosti na prízemí. Na jednej zo stien si odvážna TikTokerka všimla vyrytú správu: „Milujem Colleenino telo.“

Majitelia o chodbičkách zrejme ani nevedeli

J Babii si ale postupne začala dom samotný všímať o čosi viac a jej pozornosť si získalo aj tajomné okno na schodisku, ktoré si najskôr tiež vôbec nevšimla. Keď doň nazrela, našla ďalší podivný priestor plný lístia a na zemi v ňom dokonca objavila aj odznak začiatočníka v tenise.

Samozrejme, informovala o tom aj majiteľov domu, ktorí jej nehnuteľnosť prenajímajú. Tí ale o ich existencii vôbec netušili. J Babii v jednom z videí kontaktovala majiteľov, aby sa o priestoroch dozvedela viac, no odpovede sa nedočkala. Čo ďalšie zistí, sa tak dozvieme zrejme až neskôr.

Hororové príbehy na pokračovanie

Jednotlivé videá z objavovania tajných chodieb v dome majú milióny zhliadnutí, nehovoriac o tisíckach komentárov, ktoré J Babii varujú predtým, aby sa z domu pre svoje vlastné odsťahovala. Mnohí totiž veria, že dom by bez jej vedomia mohli obývať veľmi čudní ľudia, ktorí stavbu poznajú lepšie ako ona. Niektorí dokonca dom prirovnali k usadlosti duchov a zlých síl, či k príbytku ozajstného vraha.

J Babii sa však v dome žiť nebojí, práve naopak. Je rada, že môže aspoň premýšľať nad tým, aký bol zmysel týchto tajných chodbičiek. Ak sa chcete dozvedieť, ako jej prehliadanie domu bude pokračovať, môžete mladú dievčinu sledovať na jej profile na TikToku. Tam nájdete aj omnoho viac už zverejnených častí príbehu vo videách.